https://1prime.ru/20241116/nefteprodukty-852862786.html

Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана

Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана - 16.11.2024, ПРАЙМ

Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана

Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T09:16+0300

2024-11-16T09:16+0300

2024-11-16T09:16+0300

энергетика

россия

казахстан

нефтепродукты

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы. В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов. Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона). Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов. Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20241116/kazakhstan-852860880.html

казахстан

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россия, казахстан, нефтепродукты