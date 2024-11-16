Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241116/nefteprodukty-852862786.html
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана - 16.11.2024, ПРАЙМ
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана
Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T09:16+0300
2024-11-16T09:16+0300
энергетика
россия
казахстан
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_9fedda55f0f0c0d271e4ff49623a3538.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы. В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов. Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона). Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов. Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20241116/kazakhstan-852860880.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0264c397161fc5f3cd316e0c5288cfd9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, нефтепродукты
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, нефтепродукты
09:16 16.11.2024
 
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана

Россия за год сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана в 1,5 раза

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы.
В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов.
Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона).
Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов.
Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан
06:46
 
ЭнергетикаРОССИЯКАЗАХСТАНнефтепродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала