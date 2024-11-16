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Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана - 16.11.2024, ПРАЙМ
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана
Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T09:16+0300
2024-11-16T09:16+0300
2024-11-16T09:16+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы. В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов. Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона). Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов. Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.
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россия, казахстан, нефтепродукты
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, нефтепродукты
Россия в 1,5 раза сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана
Россия за год сократила покупки нефтепродуктов из Казахстана в 1,5 раза
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы.
В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов.
Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона).
Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов.
Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан