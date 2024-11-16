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Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условиями - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условиями
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условиями - 16.11.2024, ПРАЙМ
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условиями
Владимир Зеленский, комментируя в беседе с "Украинским радио" вопрос об условиях, на которых он может пойти на переговоры с Российской Федерацией, допустил... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T17:34+0300
2024-11-16T17:35+0300
политика
владимир зеленский
переговоры
россия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, комментируя в беседе с "Украинским радио" вопрос об условиях, на которых он может пойти на переговоры с Российской Федерацией, допустил возможность таких переговоров, но при этом подчеркнул, что для этого третьи страны должны поддержать и усилить Украину.В частности, глава киевского режима отметил, что переговоры возможны "при условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной".Если же начинать переговоры без поддержки Запада, когда Украине не хватает "некоторых элементов важных", то это, по словам Зеленского, "уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины".Накануне в Кремле заявили, что готовность Российской Федерации к переговорам неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20241115/zapad-852844139.html
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владимир зеленский, переговоры, россия
Политика, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
17:34 16.11.2024 (обновлено: 17:35 16.11.2024)
 
Зеленский допустил переговоры с Россией, но с условиями

Зеленский допустил переговоры с РФ, но только если Украину "усилят" и она будет не одна

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, комментируя в беседе с "Украинским радио" вопрос об условиях, на которых он может пойти на переговоры с Российской Федерацией, допустил возможность таких переговоров, но при этом подчеркнул, что для этого третьи страны должны поддержать и усилить Украину.
В частности, глава киевского режима отметил, что переговоры возможны "при условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной".
Если же начинать переговоры без поддержки Запада, когда Украине не хватает "некоторых элементов важных", то это, по словам Зеленского, "уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского
Вчера, 13:22
Накануне в Кремле заявили, что готовность Российской Федерации к переговорам неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийпереговорыРОССИЯ
 
 
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