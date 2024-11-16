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"Пугающее поведение". Немцы пристыдили Шольца
"Пугающее поведение". Немцы пристыдили Шольца - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Пугающее поведение". Немцы пристыдили Шольца
Читатели Die Welt подвергли безжалостной критике канцлера Германии Олафа Шольца в связи с его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T19:37+0300
2024-11-16T19:37+0300
2024-11-16T19:53+0300
политика
олаф шольц
владимир путин
мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Читатели Die Welt подвергли безжалостной критике канцлера Германии Олафа Шольца в связи с его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Комментаторы выразили скепсис в отношении и самого Шольца, и значимости его разговора с российским лидером, и даже момента, выбранного для этого разговора.Один из комментаторов сделал уничижительное для канцлера предположение: "Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера".Другой пошел дальше: "Возможно, он спросил у Путина о вакансиях в "Газпроме".Ему вторил еще один "собрат по перу": "Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?"Другой пользователь провел небольшой анализ ситуации: "Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок".Закончилась серия комментариев обстоятельным мнением: "Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать даже не постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе".Вчера в Кремле сообщили о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.
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олаф шольц, владимир путин, мнение
Политика, Олаф Шольц, Владимир Путин, мнение
"Пугающее поведение". Немцы пристыдили Шольца
Читатели Die Welt раскритиковали Шольца после его разговора с Путиным
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ.
Читатели Die Welt
подвергли безжалостной критике канцлера Германии Олафа Шольца в связи с его телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Комментаторы выразили скепсис в отношении и самого Шольца, и значимости его разговора с российским лидером, и даже момента, выбранного для этого разговора.
Один из комментаторов сделал уничижительное для канцлера предположение: "Я уверен, что он просто хотел в последний раз пообщаться с Путиным в должности канцлера".
Другой пошел дальше: "Возможно, он спросил у Путина о вакансиях в "Газпроме".
Ему вторил еще один "собрат по перу": "Заказал ли Олаф газ и нефть или уже забыл об этом?"
На Украине сделали дерзкое заявление после беседы Путина и Шольца
Другой пользователь провел небольшой анализ ситуации: "Думаю, Путин больше не воспринимает Шольца всерьез. Он же знает, что канцлер просто досиживает свой срок".
Закончилась серия комментариев обстоятельным мнением: "Господин Шольц просто досиживает свой срок, не имеет большинства в парламенте и теперь, после двух лет молчания, считает, что настал подходящий момент для разговора с Путиным? Поведение Шольца в этом отношении можно назвать даже не постыдным, а скорее пугающим. Тем более, канцлер объявил (скорее, его заставили) о вотуме доверия в январе".
Вчера в Кремле сообщили о первом с декабря 2022 года разговоре Путина и Шольца.