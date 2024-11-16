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Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского
Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского
У Владимира Зеленского "потрясающее чувство юмора", признал в соцсети Х известный предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя высказывание... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T21:02+0300
2024-11-16T21:04+0300
политика
илон маск
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского "потрясающее чувство юмора", признал в соцсети Х известный предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя высказывание главы киевского режима о том, что Дональду Трампу не удастся принудить его к переговорам с Российской Федерации. Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное", уклончиво отвечая на вопрос, предъявлял ли Трамп требование Украине идти на переговоры с Россией, заявил, что риторика "садись и слушай" не работает. В комментариях к публикации этого фрагмента интервью в соцсети Х предприниматель написал: "У него потрясающее чувство юмора".Трамп ранее заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров.
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илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры
Политика, Илон Маск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры
21:02 16.11.2024 (обновлено: 21:04 16.11.2024)
 
Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского

Маск саркастично прокомментировал слова Зеленского о Трампе и переговорах с РФ

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского "потрясающее чувство юмора", признал в соцсети Х известный предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя высказывание главы киевского режима о том, что Дональду Трампу не удастся принудить его к переговорам с Российской Федерации.
Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное", уклончиво отвечая на вопрос, предъявлял ли Трамп требование Украине идти на переговоры с Россией, заявил, что риторика "садись и слушай" не работает.
В комментариях к публикации этого фрагмента интервью в соцсети Х предприниматель написал: "У него потрясающее чувство юмора".
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
На Украине обвинили Маска в провале в Курской области
15:58
Трамп ранее заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров.
 
ПолитикаИлон МаскВладимир ЗеленскийДональд Трамппереговоры
 
 
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