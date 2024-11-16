https://1prime.ru/20241116/peregovory-852868992.html

Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского

Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ

Маск оценил "потрясающее чувство юмора" Зеленского

У Владимира Зеленского "потрясающее чувство юмора", признал в соцсети Х известный предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя высказывание... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T21:02+0300

2024-11-16T21:02+0300

2024-11-16T21:04+0300

политика

илон маск

владимир зеленский

дональд трамп

переговоры

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. У Владимира Зеленского "потрясающее чувство юмора", признал в соцсети Х известный предприниматель, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, комментируя высказывание главы киевского режима о том, что Дональду Трампу не удастся принудить его к переговорам с Российской Федерации. Ранее Зеленский в беседе с телеканалом "Общественное", уклончиво отвечая на вопрос, предъявлял ли Трамп требование Украине идти на переговоры с Россией, заявил, что риторика "садись и слушай" не работает. В комментариях к публикации этого фрагмента интервью в соцсети Х предприниматель написал: "У него потрясающее чувство юмора".Трамп ранее заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров.

https://1prime.ru/20241116/mask-852866727.html

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илон маск, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры