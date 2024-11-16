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План создания в Польше украинского легиона потерпел крах - 16.11.2024, ПРАЙМ
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План создания в Польше украинского легиона потерпел крах
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах - 16.11.2024, ПРАЙМ
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах
Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T13:52+0300
2024-11-16T13:54+0300
украина
польша
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ВАРШАВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24.Ранее Польша и Украина подписали соглашение о том, что проживающие на польской территории украинские граждане должны были заняться набором отряда. В свою очередь Варшава гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли.Тем не менее, вопреки проекту, радиостанция подчеркивает, что количество желающих принять участие в этих отрядах намного меньше, чем предполагалось ранее. RMF24 упоминает, что "к обучению готовы менее 30 человек".В свою очередь в польском Минобороны отказались давать комментарии насчет отсутствия добровольцев. В ведомстве заявили, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах.
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украина, польша
УКРАИНА, ПОЛЬША
13:52 16.11.2024 (обновлено: 13:54 16.11.2024)
 
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах

RMF24: в создаваемый в Польше украинский легион записались менее 30 желающих

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24.
Ранее Польша и Украина подписали соглашение о том, что проживающие на польской территории украинские граждане должны были заняться набором отряда. В свою очередь Варшава гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли.
Тем не менее, вопреки проекту, радиостанция подчеркивает, что количество желающих принять участие в этих отрядах намного меньше, чем предполагалось ранее. RMF24 упоминает, что "к обучению готовы менее 30 человек".
В свою очередь в польском Минобороны отказались давать комментарии насчет отсутствия добровольцев. В ведомстве заявили, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах.
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