https://1prime.ru/20241116/polsha-852865182.html
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах - 16.11.2024, ПРАЙМ
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах
Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T13:52+0300
2024-11-16T13:52+0300
2024-11-16T13:54+0300
украина
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24.Ранее Польша и Украина подписали соглашение о том, что проживающие на польской территории украинские граждане должны были заняться набором отряда. В свою очередь Варшава гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли.Тем не менее, вопреки проекту, радиостанция подчеркивает, что количество желающих принять участие в этих отрядах намного меньше, чем предполагалось ранее. RMF24 упоминает, что "к обучению готовы менее 30 человек".В свою очередь в польском Минобороны отказались давать комментарии насчет отсутствия добровольцев. В ведомстве заявили, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах.
https://1prime.ru/20241113/baza-852787410.html
украина
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша
План создания в Польше украинского легиона потерпел крах
RMF24: в создаваемый в Польше украинский легион записались менее 30 желающих
ВАРШАВА, 16 ноя – ПРАЙМ.
Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило
радио RMF24.
Ранее Польша и Украина подписали соглашение о том, что проживающие на польской территории украинские граждане должны были заняться набором отряда. В свою очередь Варшава гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли.
Тем не менее, вопреки проекту, радиостанция подчеркивает, что количество желающих принять участие в этих отрядах намного меньше, чем предполагалось ранее. RMF24 упоминает, что "к обучению готовы менее 30 человек".
В свою очередь в польском Минобороны отказались давать комментарии насчет отсутствия добровольцев. В ведомстве заявили, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах.
Песков пообещал ответ Москвы на открытие баз ПРО США в Польше