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План создания в Польше украинского легиона потерпел крах

План создания в Польше украинского легиона потерпел крах - 16.11.2024, ПРАЙМ

План создания в Польше украинского легиона потерпел крах

Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T13:52+0300

2024-11-16T13:52+0300

2024-11-16T13:54+0300

украина

польша

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ВАРШАВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Проект формирования военного отряда из украинцев, которые живут в Польше, потерпел крах. Об этом сообщило радио RMF24.Ранее Польша и Украина подписали соглашение о том, что проживающие на польской территории украинские граждане должны были заняться набором отряда. В свою очередь Варшава гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли.Тем не менее, вопреки проекту, радиостанция подчеркивает, что количество желающих принять участие в этих отрядах намного меньше, чем предполагалось ранее. RMF24 упоминает, что "к обучению готовы менее 30 человек".В свою очередь в польском Минобороны отказались давать комментарии насчет отсутствия добровольцев. В ведомстве заявили, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах.

https://1prime.ru/20241113/baza-852787410.html

украина

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украина, польша