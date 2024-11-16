Итоги недели и прогноз на следующую неделю

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся нейтрально. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,6%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослабился на 2,5%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 100 рублей. В течение торговых дней в четверг и пятницу курс рубля был выше 100 рублей. Неделя началась с роста рынка в понедельник, стабилизации во вторник и среду и активизации продавцов в четверг, когда потери по индексу МосБиржи составляли 2,4%. В число наиболее подешевевших бумаг вошли акции Татнефти (-2,3%). Инвесторы были разочарованы рекомендацией СД по дивидендам. Проседание рынка, вероятно, можно объяснить фиксацией прибыли после последовательного роста, при этом проседание не привело к движению ниже того уровня, на котором акции торговались перед объявлением итогов выборов в США. Рынок нефти продолжил снижаться даже после того, как МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на текущий год с 0,06 мбс до 0,92 мбс. Очевидно, что трендом номер один сейчас является сильнейший рост доллара на мировом валютном рынке, индекс DXY достигал уровня в 107 пунктов на неделе, прибавляя к корзине основных мировых валют за неделю около 2%. Этот тренд ослабляет весь товарный рынок, а также негативно действует на котировки драгметаллов. На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности. Из наиболее ожидаемых результатов 19 ноября выйдет отчет МТС за 3К24, эксперты ожидают умеренного увеличения выручки. Мы ожидаем продолжения консолидации рынка на текущих уровнях в диапазоне 2650-2900 по индексу МосБиржи.
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся нейтрально. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,6%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослабился на 2,5%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 100 рублей. В течение торговых дней в четверг и пятницу курс рубля был выше 100 рублей.
Неделя началась с роста рынка в понедельник, стабилизации во вторник и среду и активизации продавцов в четверг, когда потери по индексу МосБиржи составляли 2,4%. В число наиболее подешевевших бумаг вошли акции Татнефти (-2,3%). Инвесторы были разочарованы рекомендацией СД по дивидендам. Проседание рынка, вероятно, можно объяснить фиксацией прибыли после последовательного роста, при этом проседание не привело к движению ниже того уровня, на котором акции торговались перед объявлением итогов выборов в США.
Рынок нефти продолжил снижаться даже после того, как МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на текущий год с 0,06 мбс до 0,92 мбс. Очевидно, что трендом номер один сейчас является сильнейший рост доллара на мировом валютном рынке, индекс DXY достигал уровня в 107 пунктов на неделе, прибавляя к корзине основных мировых валют за неделю около 2%. Этот тренд ослабляет весь товарный рынок, а также негативно действует на котировки драгметаллов.
На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности. Из наиболее ожидаемых результатов 19 ноября выйдет отчет МТС за 3К24, эксперты ожидают умеренного увеличения выручки. Мы ожидаем продолжения консолидации рынка на текущих уровнях в диапазоне 2650-2900 по индексу МосБиржи.
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