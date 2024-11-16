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Итоги недели и прогноз на следующую неделю - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Итоги недели и прогноз на следующую неделю
Итоги недели и прогноз на следующую неделю - 16.11.2024, ПРАЙМ
Итоги недели и прогноз на следующую неделю
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся нейтрально. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,6%. Курс рубля по... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:00+0300
2024-11-16T08:24+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся нейтрально. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,6%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослабился на 2,5%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 100 рублей. В течение торговых дней в четверг и пятницу курс рубля был выше 100 рублей. Неделя началась с роста рынка в понедельник, стабилизации во вторник и среду и активизации продавцов в четверг, когда потери по индексу МосБиржи составляли 2,4%. В число наиболее подешевевших бумаг вошли акции Татнефти (-2,3%). Инвесторы были разочарованы рекомендацией СД по дивидендам. Проседание рынка, вероятно, можно объяснить фиксацией прибыли после последовательного роста, при этом проседание не привело к движению ниже того уровня, на котором акции торговались перед объявлением итогов выборов в США. Рынок нефти продолжил снижаться даже после того, как МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на текущий год с 0,06 мбс до 0,92 мбс. Очевидно, что трендом номер один сейчас является сильнейший рост доллара на мировом валютном рынке, индекс DXY достигал уровня в 107 пунктов на неделе, прибавляя к корзине основных мировых валют за неделю около 2%. Этот тренд ослабляет весь товарный рынок, а также негативно действует на котировки драгметаллов. На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности. Из наиболее ожидаемых результатов 19 ноября выйдет отчет МТС за 3К24, эксперты ожидают умеренного увеличения выручки. Мы ожидаем продолжения консолидации рынка на текущих уровнях в диапазоне 2650-2900 по индексу МосБиржи.
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2024
Александр Власенко
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Александр Власенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846784435_227:0:1427:1200_100x100_80_0_0_84cfa206213e3e37bf9a441f7cdcb027.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа
08:00 16.11.2024 (обновлено: 08:24 16.11.2024)
 

Итоги недели и прогноз на следующую неделю

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся нейтрально. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, а валютный индекс РТС закрылся в минусе на 1,6%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослабился на 2,5%, и завершил торги в пятницу вблизи отметки 100 рублей. В течение торговых дней в четверг и пятницу курс рубля был выше 100 рублей.
Неделя началась с роста рынка в понедельник, стабилизации во вторник и среду и активизации продавцов в четверг, когда потери по индексу МосБиржи составляли 2,4%. В число наиболее подешевевших бумаг вошли акции Татнефти (-2,3%). Инвесторы были разочарованы рекомендацией СД по дивидендам. Проседание рынка, вероятно, можно объяснить фиксацией прибыли после последовательного роста, при этом проседание не привело к движению ниже того уровня, на котором акции торговались перед объявлением итогов выборов в США.
Рынок нефти продолжил снижаться даже после того, как МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на текущий год с 0,06 мбс до 0,92 мбс. Очевидно, что трендом номер один сейчас является сильнейший рост доллара на мировом валютном рынке, индекс DXY достигал уровня в 107 пунктов на неделе, прибавляя к корзине основных мировых валют за неделю около 2%. Этот тренд ослабляет весь товарный рынок, а также негативно действует на котировки драгметаллов.
На следующей неделе продолжится сезон квартальной отчетности. Из наиболее ожидаемых результатов 19 ноября выйдет отчет МТС за 3К24, эксперты ожидают умеренного увеличения выручки. Мы ожидаем продолжения консолидации рынка на текущих уровнях в диапазоне 2650-2900 по индексу МосБиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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