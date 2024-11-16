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Рубль может остаться под давлением в последние волатильные недели года

Рубль может остаться под давлением в последние волатильные недели года - 16.11.2024, ПРАЙМ

Рубль может остаться под давлением в последние волатильные недели года

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся неделе продемонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон составил... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T10:01+0300

2024-11-16T10:01+0300

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся неделе продемонстрировал повышенную волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,45-13,85 рубля за юань. То есть, китайская валюта опять обновила максимум за год (а точнее – с октября 2023 года). Однако затем она все же отошла вниз от него.В целом же, на неделе валюта КНР две сессии повышалась, а три – слабела. Тем не менее, юань за неделю все же подрос.Позитивное влияние геополитического фактора победы Дональда Трампа на выборах президента США, повысившей спрос на российские рублевые активы, было в основном отыграно. Давление на рубль опять пришло от ожиданий традиционного наращивания импорта в конце года, что увеличивает спрос на валюту. Большие бюджетные расходы в конце года также поддерживали давление на рубльВ итоге курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 12 копеек до 13,69 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 2,17 рубля до 100 рублей ровно, евро – упал на 26 копеек, до 105,71 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе опять подскочили до 20,14% - в район ключевой ставки ЦБ РФ. Таким образом, фаза минимальных с июня 2-хпроцентных годовых (на конец прошлой недели она равнялась 2,44% по индикатору RUSFARCNY) оказалась недолгой. Это лишний раз сигнализирует о текущем спроса на валюту.Валюта США на форексе поднялась за неделю от 7,179 юаня до 7,232 юаня – в район максимумов с начала августа. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,305 юаня, то есть с премией в 1% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,1 тысячи против 7,24 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ИНЕРЦИОННО РОСРубль начал рабочую неделю инерционным ростом против юаня, который даже обновил минимум с 21 октября прошлого года на отметке 13,446 рубля. Слабость юаня против доллара на форексе и сохранение геополитического импульса к росту рубля обусловили такую динамику.О спросе на рублевые активы сигнализировал ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI, который вернулся выше психологической отметки 100 пунктов, ниже которой он торговался с 22 октября, а за несколько дней до выборов президента в США падал на минимум аж с февраля 2009 года – до 96,31 пункта.Игроки рынка также обращали внимание на вербальные интервенции. Так, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что в следующем году монетарная политика Центробанка гораздо больше будет способствовать замедлению инфляции, нежели влиять на перспективы экономического роста, который продолжится.При этом Банк России опроверг сообщение депутата Госдумы Марии Прусаковой о снижении ключевой ставки в марте: глава регулятора Эльвира Набиуллина не называла конкретных сроков её изменения, прояснили в ЦБ.Также регулятор отметил, что годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках РФ составил 30,9% сохранившись вблизи значения сентября. То есть население предпочитает зарабатывать на высоких рублевых процентных ставках, а не на росте курса валюты.Однако в середине недели рубль развернулся вниз, корректируя предыдущее "выборное ралли" и вернулся к привычным 13,6 рубля.ПРОГНОЗЫЗавершение недели рубль провел преимущественно в ослаблении, хотя волатильность подросла. В итоге юань обновил годовой максимум, но затем отошел от него вниз, оставшись в плюсе по итогам недели.Между тем, профицит внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% в годовом исчислении до 11,8 миллиарда долларов, оценил ЦБ РФ. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в октябре подскочил в 1,2 раза до 6,5 миллиарда долларов.ЦБ РФ также заявил, что должен реализовывать денежно-кредитную политику (ДКП) самостоятельно и независимо. Это стало ответом Российскому союзу промышленников и предпринимателей, который предложил обязать ЦБ согласовывать основные направления единой ДКП с правительством из-за высоких ставок.В этих условиях в конце года ожидается повышенная волатильность на российском валютном рынке. При этом юань может понемногу прибавлять, обновляя годовые максимумы против рубля. Однако его слабость на форексе будет сдерживать эту динамику.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, курсы валют