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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля - 16.11.2024, ПРАЙМ
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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля - 16.11.2024, ПРАЙМ
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля
На шахте "Таштагольская" в Кемеровской области обрушилась кровля, под завалами находится один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T07:26+0300
2024-11-16T07:26+0300
происшествия
кемеровская область
шахта
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КЕМЕРОВО, 16 ноя - ПРАЙМ. На шахте "Таштагольская" в Кемеровской области обрушилась кровля, под завалами находится один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В пресс-службе областного главного управления МЧС сообщили, что ЧП произошло в 04.45 по местному времени (00.45 мск).На место выехали несколько отделений горноспасателей.При обрушении кровли под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, ведутся поиски одного горняка, сообщили в пресс-службе горнодобывающего предприятия.Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
https://1prime.ru/20240401/chp-846978925.html
кемеровская область
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кемеровская область, шахта
Происшествия, Кемеровская область, шахта
07:26 16.11.2024
 
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля, под завалами находится один человек

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КЕМЕРОВО, 16 ноя - ПРАЙМ. На шахте "Таштагольская" в Кемеровской области обрушилась кровля, под завалами находится один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
В пресс-службе областного главного управления МЧС сообщили, что ЧП произошло в 04.45 по местному времени (00.45 мск).
На место выехали несколько отделений горноспасателей.
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При обрушении кровли под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, ведутся поиски одного горняка, сообщили в пресс-службе горнодобывающего предприятия.
Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.
 
ПроисшествияКемеровская областьшахта
 
 
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