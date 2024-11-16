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На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля - 16.11.2024, ПРАЙМ

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе обрушилась кровля

На шахте "Таштагольская" в Кемеровской области обрушилась кровля, под завалами находится один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T07:26+0300

2024-11-16T07:26+0300

2024-11-16T07:26+0300

происшествия

кемеровская область

шахта

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КЕМЕРОВО, 16 ноя - ПРАЙМ. На шахте "Таштагольская" в Кемеровской области обрушилась кровля, под завалами находится один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. В пресс-службе областного главного управления МЧС сообщили, что ЧП произошло в 04.45 по местному времени (00.45 мск).На место выехали несколько отделений горноспасателей.При обрушении кровли под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, ведутся поиски одного горняка, сообщили в пресс-службе горнодобывающего предприятия.Областное управление СК возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

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кемеровская область

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кемеровская область, шахта