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Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли - 16.11.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли
Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:08+0300
2024-11-16T08:09+0300
китай
япония
свободная торговля
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал". "Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.
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китай, япония, свободная торговля, си цзиньпин
КИТАЙ, ЯПОНИЯ, свободная торговля, Си Цзиньпин
08:08 16.11.2024 (обновлено: 08:09 16.11.2024)
 
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли

Си Цзиньпин: Китай и Япония должны вместе защищать глобальную систему свободной торговли

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме.
"Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал".
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"Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.
 
КИТАЙЯПОНИЯсвободная торговляСи Цзиньпин
 
 
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