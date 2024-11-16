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Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли - 16.11.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли
Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:08+0300
2024-11-16T08:08+0300
2024-11-16T08:09+0300
китай
япония
свободная торговля
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал". "Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.
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китай, япония, свободная торговля, си цзиньпин
КИТАЙ, ЯПОНИЯ, свободная торговля, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал Японию вместе защищать систему свободной торговли
Си Цзиньпин: Китай и Япония должны вместе защищать глобальную систему свободной торговли
ПЕКИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены, поэтому Пекин и Токио должны защищать глобальную систему свободной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме.
"Экономические интересы, а также производственные и логистические цепочки Китая и Японии глубоко переплетены. Обе стороны должны твердо придерживаться взаимовыгодного сотрудничества, защищать глобальную систему свободной торговли, а также поддерживать стабильность и бесперебойность производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
Исиба в свою очередь указал, что экономическое сотрудничество Китая и Японии "имеет колоссальный потенциал".
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"Япония не намерена разрывать связи с Китаем, надеется, что обе стороны будут укреплять гуманитарные обмены и продвигать сотрудничество в различных областях, включая экономику, торговлю, зеленое развитие, медицину и здравоохранение для достижения больших результатов, чтобы принести больше пользы народам двух стран", - добавил японский премьер.