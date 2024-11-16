https://1prime.ru/20241116/sollers--852866586.html

Sollers представил конкурента Lada Largus

Sollers представил конкурента Lada Largus - 16.11.2024, ПРАЙМ

Sollers представил конкурента Lada Largus

Отечественный автомобильный производитель Sollers продемонстрировал бюджетный фургон SF1, который может стать хорошей альтернативой Lada Largus, пишет motor.ru. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:47+0300

2024-11-16T15:47+0300

2024-11-16T15:47+0300

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sollers

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Отечественный автомобильный производитель Sollers продемонстрировал бюджетный фургон SF1, который может стать хорошей альтернативой Lada Largus, пишет motor.ru.Отмечается, что основой Sollers SF1 является JAC Refine M3, под капотом же он обладает турбомотором в 136 лошадиных сил. При этом уточняется, что это в сочетании с пятиступенчатой "механикой" и передним приводом.Как сообщают эксперты, такая машина оснащена задней рессорной подвеской, передней подвеской на торсионах и барабанными задними тормозами. Что касается габаритов, что длина фургона составляет 4710 мм, а высота 1900 мм.

https://1prime.ru/20241115/lada-852833666.html

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россия, авторынок рф, sollers