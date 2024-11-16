https://1prime.ru/20241116/spacex-852860484.html

SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ

SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ - 16.11.2024, ПРАЙМ

SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T05:21+0300

2024-11-16T05:21+0300

2024-11-16T05:21+0300

spacex

спутники

связь

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщает издание Wall Street Journal. "Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила в пятницу на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет", - пишет издание. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

https://1prime.ru/20240918/svoboda-851640126.html

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spacex, спутники, связь, starship