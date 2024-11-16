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SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ
SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ - 16.11.2024, ПРАЙМ
SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ
Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T05:21+0300
2024-11-16T05:21+0300
2024-11-16T05:21+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщает издание Wall Street Journal. "Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила в пятницу на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет", - пишет издание. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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spacex, спутники, связь, starship
SpaceX, спутники, связь, Starship
SpaceX планирует сотни запусков Starship при правлении Трампа, пишет СМИ
WSJ: SpaceX планирует сотни запусков Starship во время президентства Трампа
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщает издание Wall Street Journal.
"Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила в пятницу на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет", - пишет издание.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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