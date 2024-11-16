https://1prime.ru/20241116/svo-852865932.html

"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского

"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ

"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского

Владимир Зеленский боится, что в скором времени западные союзники Украины начнут давить на него, вынуждая идти на переговоры с Российской Федерацией. Об этом... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:25+0300

2024-11-16T15:25+0300

2024-11-16T15:26+0300

политика

владимир зеленский

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_80667ffa9dc61e346627a14f959cebca.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что в скором времени западные союзники Украины начнут давить на него, вынуждая идти на переговоры с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в публикации "Страна.ua"."Что же беспокоит Зеленского? <…> Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников демонстрируют стремление завершить конфликт в кратчайшие сроки..., - говорится в статье. - А звонок Шольца Путину <…> тоже дает основания предполагать, что и власти важнейшего государства ЕС стремятся к переговорам".Вместе с тем авторы материала обращают внимание, что украинский лидер к сегодняшнему дню уже успел сделать целый ряд резких замечаний в отношении западных союзников Киева. При этом самый большой страх Зеленского, как недвусмысленно указывается в статье, состоит в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий.

https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, запад