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"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
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"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского
"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского
Владимир Зеленский боится, что в скором времени западные союзники Украины начнут давить на него, вынуждая идти на переговоры с Российской Федерацией. Об этом... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:25+0300
2024-11-16T15:26+0300
политика
владимир зеленский
запад
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что в скором времени западные союзники Украины начнут давить на него, вынуждая идти на переговоры с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в публикации "Страна.ua"."Что же беспокоит Зеленского? &lt;…&gt; Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников демонстрируют стремление завершить конфликт в кратчайшие сроки..., - говорится в статье. - А звонок Шольца Путину &lt;…&gt; тоже дает основания предполагать, что и власти важнейшего государства ЕС стремятся к переговорам".Вместе с тем авторы материала обращают внимание, что украинский лидер к сегодняшнему дню уже успел сделать целый ряд резких замечаний в отношении западных союзников Киева. При этом самый большой страх Зеленского, как недвусмысленно указывается в статье, состоит в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий.
https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html
запад
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владимир зеленский, запад
Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД
15:25 16.11.2024 (обновлено: 15:26 16.11.2024)
 
"Дает основания полагать". На Украине разоблачили главный страх Зеленского

"Страна.ua": Зеленский бьет тревогу из-за стремления Запада завершить конфликт

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский боится, что в скором времени западные союзники Украины начнут давить на него, вынуждая идти на переговоры с Российской Федерацией. Об этом рассказывается в публикации "Страна.ua".
"Что же беспокоит Зеленского? <…> Кадровые назначения Трампа и заявления его соратников демонстрируют стремление завершить конфликт в кратчайшие сроки..., - говорится в статье. - А звонок Шольца Путину <…> тоже дает основания предполагать, что и власти важнейшего государства ЕС стремятся к переговорам".
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
Филиппо рассказал о ярости Зеленского из-за разговора Путина и Шольца
13:23
Вместе с тем авторы материала обращают внимание, что украинский лидер к сегодняшнему дню уже успел сделать целый ряд резких замечаний в отношении западных союзников Киева. При этом самый большой страх Зеленского, как недвусмысленно указывается в статье, состоит в том, что Запад может настоять на отказе Украины от части территорий.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийЗАПАД
 
 
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