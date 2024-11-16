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Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании

Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании - 16.11.2024, ПРАЙМ

Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании

Запрет на ввоз в Белоруссию продукции российской компании "Маревен Фуд Сэнтрал" отменен, говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения –... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T22:15+0300

2024-11-16T22:15+0300

2024-11-16T22:16+0300

экономика

белоруссия

россия

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МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Белоруссию продукции российской компании "Маревен Фуд Сэнтрал" отменен, говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача республики Светланы Нечай. Документ опубликован на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пресс-служба министерства здравоохранения республики 25 октября сообщила, что в ходе мониторинга установлены факты обращения небезопасной продукции ряда производителей, что стало основанием запрещения ввоза на территорию Белоруссии и обращения всего ассортимента выпускаемой этими компаниями пищевой продукции на территории внутреннего рынка страны. В том числе, данное решение от 16 октября, коснулось продукции торговых марок "Петра", "Роллтон" и других производства ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (Россия)". Тогда в сухом картофельном фасованном пюре с куриным вкусом "Петра" были обнаружены колиформы. "Отменить запрет ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования пищевой продукции ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (Россия)", установленный постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси от 16 октября 2024 года номер 38", - говорится в документе. Решение принято на основе представленных компанией документов о санитарном соответствии технологических процессов на предприятии, протоколов испытаний и исследования сырья и фасованного сухого пюре этого производителя. При этом импортеру в Белоруссии ООО "ФиксПрайсЗапад" предписано обеспечить в течение года проведение лабораторного микробиологического контроля каждой партии сухого картофельного пюре. Постановление было подписано 11 ноября и вступило в силу после подписания.

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белоруссия, россия, торговля