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Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании
Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании - 16.11.2024, ПРАЙМ
Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании
Запрет на ввоз в Белоруссию продукции российской компании "Маревен Фуд Сэнтрал" отменен, говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения –... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T22:15+0300
2024-11-16T22:15+0300
2024-11-16T22:16+0300
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МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Белоруссию продукции российской компании "Маревен Фуд Сэнтрал" отменен, говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача республики Светланы Нечай. Документ опубликован на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Пресс-служба министерства здравоохранения республики 25 октября сообщила, что в ходе мониторинга установлены факты обращения небезопасной продукции ряда производителей, что стало основанием запрещения ввоза на территорию Белоруссии и обращения всего ассортимента выпускаемой этими компаниями пищевой продукции на территории внутреннего рынка страны. В том числе, данное решение от 16 октября, коснулось продукции торговых марок "Петра", "Роллтон" и других производства ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (Россия)". Тогда в сухом картофельном фасованном пюре с куриным вкусом "Петра" были обнаружены колиформы. "Отменить запрет ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования пищевой продукции ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (Россия)", установленный постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси от 16 октября 2024 года номер 38", - говорится в документе. Решение принято на основе представленных компанией документов о санитарном соответствии технологических процессов на предприятии, протоколов испытаний и исследования сырья и фасованного сухого пюре этого производителя. При этом импортеру в Белоруссии ООО "ФиксПрайсЗапад" предписано обеспечить в течение года проведение лабораторного микробиологического контроля каждой партии сухого картофельного пюре. Постановление было подписано 11 ноября и вступило в силу после подписания.
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белоруссия, россия, торговля
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, торговля
Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской компании
Белоруссия отменила запрет на ввоз продукции российской "Маревен Фуд Сэнтрал"
МИНСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Запрет на ввоз в Белоруссию продукции российской компании "Маревен Фуд Сэнтрал" отменен, говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача республики Светланы Нечай.
Документ опубликован на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Пресс-служба министерства здравоохранения республики 25 октября сообщила, что в ходе мониторинга установлены факты обращения небезопасной продукции ряда производителей, что стало основанием запрещения ввоза на территорию Белоруссии и обращения всего ассортимента выпускаемой этими компаниями пищевой продукции на территории внутреннего рынка страны. В том числе, данное решение от 16 октября, коснулось продукции торговых марок "Петра", "Роллтон" и других производства ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (Россия)". Тогда в сухом картофельном фасованном пюре с куриным вкусом "Петра" были обнаружены колиформы.
"Отменить запрет ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования пищевой продукции ООО "Маревен Фуд Сэнтрал" (Россия)", установленный постановлением заместителя министра - главного государственного санитарного врача Беларуси от 16 октября 2024 года номер 38", - говорится в документе.
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Решение принято на основе представленных компанией документов о санитарном соответствии технологических процессов на предприятии, протоколов испытаний и исследования сырья и фасованного сухого пюре этого производителя.
При этом импортеру в Белоруссии ООО "ФиксПрайсЗапад" предписано обеспечить в течение года проведение лабораторного микробиологического контроля каждой партии сухого картофельного пюре.
Постановление было подписано 11 ноября и вступило в силу после подписания.