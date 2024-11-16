Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241116/tramp-852863443.html
Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа
Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа - 16.11.2024, ПРАЙМ
Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа
Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков против 226 у кандидата от демократов Камалы Харрис, при этом его... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T10:32+0300
2024-11-16T10:32+0300
экономика
сша
дональд трамп
инфляция в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_31fd6d708399a2d7da849842799dead2.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков против 226 у кандидата от демократов Камалы Харрис, при этом его лозунг "Инфляция убивает США!" получил наибольшую поддержку, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.Трамп планирует ввести высокие таможенные пошлины на импортные товары, также он хочет стимулировать внутреннее производство и снизить налоги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Трамп намерен усилить давление на экономическую бюрократию, включая ФРС. Ожидается конфликт с монополиями, такими как Google.Предполагается, что в результате доллар на какое-то время укрепится, но золото снова наберет вес. Возможны дополнительные закупки облигаций США американскими инвесторами.В долгосрочной перспективе США вряд ли решат проблемы госдолга и дефицита бюджета в краткосрочной перспективе, отмечает автор.Возврат к кейнсианской политике может принести восстановление экономики, но либеральная жилка Трампа снижает эту вероятность.Первоначально Трамп критиковал меры Харрис по борьбе с инфляцией, называя их "коммунистическими". Но советники Трампа ссылаются на практику президента США первой половины XX века Франклина Рузвельта для борьбы с инфляцией. Он использовал регулирование цен, антимонопольные законы и государственное вмешательство.Таким образом, жизненные реалии требуют сдерживания монополий и государственного контроля.Трамп хочет больше поддерживать производство, как при президенте США эпохи 1980-х годов Рональде Рейгане. Планируется введение таможенных пошлин на товары из Китая, Мексики и других стран.Однако повышение таможенных пошлин не покроет налоговые потери, что увеличит дефицит бюджета. Вместе с тем, ожидается увеличение инвестиций и рост ВВП благодаря пакетам стимулирования.Что касается конфликта Трампа с глубинным государством, то он усилится. Трамп может оказать давление на экономическую бюрократию и сделать новые назначения, прогнозирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241115/ukraina-852847239.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f710193ccf09de55ef0af766a3d17a77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, инфляция в сша
Экономика, США, Дональд Трамп, инфляция в США
10:32 16.11.2024
 
Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа

Aydınlık: конфликт Трампа с глубинным государством усилится

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков против 226 у кандидата от демократов Камалы Харрис, при этом его лозунг "Инфляция убивает США!" получил наибольшую поддержку, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.
Трамп планирует ввести высокие таможенные пошлины на импортные товары, также он хочет стимулировать внутреннее производство и снизить налоги.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, Трамп намерен усилить давление на экономическую бюрократию, включая ФРС. Ожидается конфликт с монополиями, такими как Google.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
В США раскрыли, чего боятся украинцы после победы Трампа
Вчера, 14:49
Предполагается, что в результате доллар на какое-то время укрепится, но золото снова наберет вес. Возможны дополнительные закупки облигаций США американскими инвесторами.
В долгосрочной перспективе США вряд ли решат проблемы госдолга и дефицита бюджета в краткосрочной перспективе, отмечает автор.
Возврат к кейнсианской политике может принести восстановление экономики, но либеральная жилка Трампа снижает эту вероятность.
Первоначально Трамп критиковал меры Харрис по борьбе с инфляцией, называя их "коммунистическими". Но советники Трампа ссылаются на практику президента США первой половины XX века Франклина Рузвельта для борьбы с инфляцией. Он использовал регулирование цен, антимонопольные законы и государственное вмешательство.
Таким образом, жизненные реалии требуют сдерживания монополий и государственного контроля.
Трамп хочет больше поддерживать производство, как при президенте США эпохи 1980-х годов Рональде Рейгане. Планируется введение таможенных пошлин на товары из Китая, Мексики и других стран.
Однако повышение таможенных пошлин не покроет налоговые потери, что увеличит дефицит бюджета. Вместе с тем, ожидается увеличение инвестиций и рост ВВП благодаря пакетам стимулирования.
Что касается конфликта Трампа с глубинным государством, то он усилится. Трамп может оказать давление на экономическую бюрократию и сделать новые назначения, прогнозирует автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаСШАДональд Трампинфляция в США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала