https://1prime.ru/20241116/tramp-852863443.html

Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа

Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа - 16.11.2024, ПРАЙМ

Крах неотвратим. Названы трудности в экономике, которые ждут Трампа

Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков против 226 у кандидата от демократов Камалы Харрис, при этом его... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T10:32+0300

2024-11-16T10:32+0300

2024-11-16T10:32+0300

экономика

сша

дональд трамп

инфляция в сша

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Республиканец Дональд Трамп выиграл выборы президента США, получив 312 голосов выборщиков против 226 у кандидата от демократов Камалы Харрис, при этом его лозунг "Инфляция убивает США!" получил наибольшую поддержку, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.Трамп планирует ввести высокие таможенные пошлины на импортные товары, также он хочет стимулировать внутреннее производство и снизить налоги.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Трамп намерен усилить давление на экономическую бюрократию, включая ФРС. Ожидается конфликт с монополиями, такими как Google.Предполагается, что в результате доллар на какое-то время укрепится, но золото снова наберет вес. Возможны дополнительные закупки облигаций США американскими инвесторами.В долгосрочной перспективе США вряд ли решат проблемы госдолга и дефицита бюджета в краткосрочной перспективе, отмечает автор.Возврат к кейнсианской политике может принести восстановление экономики, но либеральная жилка Трампа снижает эту вероятность.Первоначально Трамп критиковал меры Харрис по борьбе с инфляцией, называя их "коммунистическими". Но советники Трампа ссылаются на практику президента США первой половины XX века Франклина Рузвельта для борьбы с инфляцией. Он использовал регулирование цен, антимонопольные законы и государственное вмешательство.Таким образом, жизненные реалии требуют сдерживания монополий и государственного контроля.Трамп хочет больше поддерживать производство, как при президенте США эпохи 1980-х годов Рональде Рейгане. Планируется введение таможенных пошлин на товары из Китая, Мексики и других стран.Однако повышение таможенных пошлин не покроет налоговые потери, что увеличит дефицит бюджета. Вместе с тем, ожидается увеличение инвестиций и рост ВВП благодаря пакетам стимулирования.Что касается конфликта Трампа с глубинным государством, то он усилится. Трамп может оказать давление на экономическую бюрократию и сделать новые назначения, прогнозирует автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, дональд трамп, инфляция в сша