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В ЕС упрекнули Трампа за слова об украинском конфликте - 16.11.2024, ПРАЙМ
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В ЕС упрекнули Трампа за слова об украинском конфликте
В ЕС упрекнули Трампа за слова об украинском конфликте - 16.11.2024, ПРАЙМ
В ЕС упрекнули Трампа за слова об украинском конфликте
Победивший на выборах в США Дональд Трамп, обещавший разрешить конфликт на Украине за сутки, до сих пор не сказал, как он собирается это сделать, заявил РИА... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T14:31+0300
2024-11-16T14:31+0300
сша
украина
европа
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СИРИУС, 16 ноя - ПРАЙМ. Победивший на выборах в США Дональд Трамп, обещавший разрешить конфликт на Украине за сутки, до сих пор не сказал, как он собирается это сделать, заявил РИА Новости лидер партии "Словацкий патриот", экс-депутат Европарламента Мирослав Радачовский. "Мы все ожидаем, что, когда придет Трамп, закончится война. Он сказал перед выборами, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, но не сказал как. Он и не говорит", - сказал Радачовский. По его мнению, конфликт точно не завершится тем, что Россия выведет войска, и тем, что на Украину придет НАТО. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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сша, украина, европа, дональд трамп
США, УКРАИНА, ЕВРОПА, Дональд Трамп
14:31 16.11.2024
 
В ЕС упрекнули Трампа за слова об украинском конфликте

Экс-евродепутат: Трамп все еще не сказал, как хочет решить конфликт на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИРИУС, 16 ноя - ПРАЙМ. Победивший на выборах в США Дональд Трамп, обещавший разрешить конфликт на Украине за сутки, до сих пор не сказал, как он собирается это сделать, заявил РИА Новости лидер партии "Словацкий патриот", экс-депутат Европарламента Мирослав Радачовский.
"Мы все ожидаем, что, когда придет Трамп, закончится война. Он сказал перед выборами, что завершит конфликт на Украине за 24 часа, но не сказал как. Он и не говорит", - сказал Радачовский.
По его мнению, конфликт точно не завершится тем, что Россия выведет войска, и тем, что на Украину придет НАТО.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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СШАУКРАИНАЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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