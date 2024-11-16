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В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска - 16.11.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска
В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска - 16.11.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поссориться с известным предпринимателем Илоном Маском из-за расхождения позиций по Китаю, утверждает | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T16:32+0300
2024-11-16T16:33+0300
политика
дональд трамп
илон маск
мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поссориться с известным предпринимателем Илоном Маском из-за расхождения позиций по Китаю, утверждает американское издание Newsweek, ссылаясь на экспертов. В начале ноября информагентство Bloomberg сообщало, что в случае, если Трамп победит на выборах, Маск может выступить посредником в торговых отношениях между КНР и Соединенными Штатами.При этом авторы статьи предполагают, что "связи Илона Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом, а, следовательно, и его положению в правительстве".В качестве аргумента в материале приводится мнение сотрудника аналитического центра Asia Society Policy Institute Нила Томаса, который считает, что глава SpaceX и Tesla может выступить против жестких экономических мер в отношении Поднебесной.Вместе с тем авторы статьи напоминают, что компания Tesla разместила "гигафабрику" в Шанхае, выпускающую автомобили для внутреннего рынка Китая и Океании. При этом приводится такой показатель: к 2022 году на китайский рынок приходилось 22,5% совокупной выручки Tesla. Именно по этой причине, как считает Newsweek, глава Tesla всегда очень осторожно высказывался в отношении Коммунистической партии Китая.
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дональд трамп, илон маск, мнение
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск, мнение
16:32 16.11.2024 (обновлено: 16:33 16.11.2024)
 
В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска

Newsweek: Дональд Трампа и Илон Маска могут поссориться из-за Китая

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поссориться с известным предпринимателем Илоном Маском из-за расхождения позиций по Китаю, утверждает американское издание Newsweek, ссылаясь на экспертов.
В начале ноября информагентство Bloomberg сообщало, что в случае, если Трамп победит на выборах, Маск может выступить посредником в торговых отношениях между КНР и Соединенными Штатами.
При этом авторы статьи предполагают, что "связи Илона Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом, а, следовательно, и его положению в правительстве".
В качестве аргумента в материале приводится мнение сотрудника аналитического центра Asia Society Policy Institute Нила Томаса, который считает, что глава SpaceX и Tesla может выступить против жестких экономических мер в отношении Поднебесной.
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Вместе с тем авторы статьи напоминают, что компания Tesla разместила "гигафабрику" в Шанхае, выпускающую автомобили для внутреннего рынка Китая и Океании. При этом приводится такой показатель: к 2022 году на китайский рынок приходилось 22,5% совокупной выручки Tesla. Именно по этой причине, как считает Newsweek, глава Tesla всегда очень осторожно высказывался в отношении Коммунистической партии Китая.
 
ПолитикаДональд ТрампИлон Маскмнение
 
 
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