https://1prime.ru/20241116/tramp-852866992.html

В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска

В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска - 16.11.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, что может поссорить Дональд Трампа и Илон Маска

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поссориться с известным предпринимателем Илоном Маском из-за расхождения позиций по Китаю, утверждает | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T16:32+0300

2024-11-16T16:32+0300

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политика

дональд трамп

илон маск

мнение

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поссориться с известным предпринимателем Илоном Маском из-за расхождения позиций по Китаю, утверждает американское издание Newsweek, ссылаясь на экспертов. В начале ноября информагентство Bloomberg сообщало, что в случае, если Трамп победит на выборах, Маск может выступить посредником в торговых отношениях между КНР и Соединенными Штатами.При этом авторы статьи предполагают, что "связи Илона Маска с Китаем могут навредить его отношениям с Дональдом Трампом, а, следовательно, и его положению в правительстве".В качестве аргумента в материале приводится мнение сотрудника аналитического центра Asia Society Policy Institute Нила Томаса, который считает, что глава SpaceX и Tesla может выступить против жестких экономических мер в отношении Поднебесной.Вместе с тем авторы статьи напоминают, что компания Tesla разместила "гигафабрику" в Шанхае, выпускающую автомобили для внутреннего рынка Китая и Океании. При этом приводится такой показатель: к 2022 году на китайский рынок приходилось 22,5% совокупной выручки Tesla. Именно по этой причине, как считает Newsweek, глава Tesla всегда очень осторожно высказывался в отношении Коммунистической партии Китая.

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дональд трамп, илон маск, мнение