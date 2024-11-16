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Отельеры Турции назвали негативную сторону системы "всё включено" - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Отельеры Турции назвали негативную сторону системы "всё включено"
Отельеры Турции назвали негативную сторону системы "всё включено" - 16.11.2024, ПРАЙМ
Отельеры Турции назвали негативную сторону системы "всё включено"
Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:06+0300
2024-11-16T08:06+0300
турция
туризм
отели
все включено
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АНКАРА, 16 ноя - ПРАЙМ. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны. В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману - пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (отмены системы "всё включено" - ред). Будет разнообразие, в том числе по цене", - сказал Устаоглу. В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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турция, туризм, отели, все включено
ТУРЦИЯ, Туризм, отели, все включено
08:06 16.11.2024
 
Отельеры Турции назвали негативную сторону системы "всё включено"

Отельеров Турции беспокоит, что туристы в отелях "всё включено" только едят

© Фото : Unsplash / Nihat Sinan ErulПляж в Турции
Пляж в Турции - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : Unsplash / Nihat Sinan Erul
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АНКАРА, 16 ноя - ПРАЙМ. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
"Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны. В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману - пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (отмены системы "всё включено" - ред). Будет разнообразие, в том числе по цене", - сказал Устаоглу.
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Названы последствия отмены all inclusive в отелях Турции
Вчера, 07:28
В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов.
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
 
ТУРЦИЯТуризмотеливсе включено
 
 
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