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Конгресс США назвал сумму, выделенную на помощь Украине с начала СВО
Конгресс США назвал сумму, выделенную на помощь Украине с начала СВО - 16.11.2024, ПРАЙМ
Конгресс США назвал сумму, выделенную на помощь Украине с начала СВО
С начала российской специальной военной операции Соединенные Штаты выделили на помощь Украине более 182 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T09:11+0300
2024-11-16T09:11+0300
2024-11-16T09:11+0300
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. С начала российской специальной военной операции Соединенные Штаты выделили на помощь Украине более 182 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.Отмечается, что вышеуказанная сумма была выделена по линии нескольких федеральных агентств, в том числе непосредственно через американское Минобороны, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).Согласно докладу, порядка трети выделенных средств (131,36 миллиарда долларов) были потрачены на военные нужды, а более 45 миллиардов долларов Пентагон использовал для замены поставленного Киеву оборудования.В то же время, ранее генеральный инспектор в свои докладах упоминал, что существуют проблемы с контролем за многомиллиардной финансовой поддержкой. Речь идет о том, что в октябре Пентагон не предоставил достаточной документации для подтверждения обоснованности порядка 1,1 миллиарда долларов, обозначив эти средства как "сомнительные расходы".Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, военная помощь украине
США, УКРАИНА, военная помощь Украине
Конгресс США назвал сумму, выделенную на помощь Украине с начала СВО
Пентагон: конгресс США выделил свыше $182 млрд на помощь Украине с начала СВО
ВАШИНГТОН, 16 ноя - ПРАЙМ. С начала российской специальной военной операции Соединенные Штаты выделили на помощь Украине более 182 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.
Отмечается, что вышеуказанная сумма была выделена по линии нескольких федеральных агентств, в том числе непосредственно через американское Минобороны, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).
Согласно докладу, порядка трети выделенных средств (131,36 миллиарда долларов) были потрачены на военные нужды, а более 45 миллиардов долларов Пентагон использовал для замены поставленного Киеву оборудования.
США направят Украине пакет военной помощи до прихода новой администрации
В то же время, ранее генеральный инспектор в свои докладах упоминал, что существуют проблемы с контролем за многомиллиардной финансовой поддержкой. Речь идет о том, что в октябре Пентагон не предоставил достаточной документации для подтверждения обоснованности порядка 1,1 миллиарда долларов, обозначив эти средства как "сомнительные расходы".
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.