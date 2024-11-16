https://1prime.ru/20241116/ukraina-852862938.html

Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть

Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть - 16.11.2024, ПРАЙМ

Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть

На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский использует мошеннические схемы для национализации предприятий, пишет британское издание... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T09:37+0300

2024-11-16T09:37+0300

2024-11-16T09:37+0300

украина

владимир зеленский

банки

национализация

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский использует мошеннические схемы для национализации предприятий, пишет британское издание UnHerd.Как напоминается в статье, Запад оказывает Украине значительную военную и гуманитарную помощь. Пентагон направил более 50 миллиардов фунтов стерлингов, Люксембург — боеприпасы и бронежилеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом Зеленский сталкивается с угрозой миллионных за незаконную национализацию активов. Оппозиционные политики опасаются растраты западных средств.Так, вскрыта коррупционная схема на 40 миллионов долларов в сфере закупок оружия. Чиновники и руководители компаний присвоили средства, часть из которых перевели на зарубежные счета.Издание отмечает, что украинские бизнесмены опасаются национализации активов без компенсаций. EMIS Finance утверждает, что потеряла 420 миллионов фунтов стерлингов из-за национализации Sense Bank.В октябре 2022 года парламент принял закон о национализации неплатежеспособных банков. В мае 2023 года закон был изменен, чтобы объявлять банки неплатежеспособными при санкциях против акционеров.В итоге в июне 2023 года Зеленский подписал закон о продаже 100% акций Sense Bank государству.ABH Holdings подал иск против Украины на сумму один миллиард долларов. Судебный процесс продолжается, но украинское правительство стремится к тому, чтобы судебные слушания проходили в тайне, а доказательства оставались конфиденциальными.Количество арбитражных дел против Украины может возрасти, говорится в статье. А новый президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Киеву, что усложнит ситуацию для Зеленского.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, владимир зеленский, банки, национализация