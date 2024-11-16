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Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть
Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть - 16.11.2024, ПРАЙМ
Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть
На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский использует мошеннические схемы для национализации предприятий, пишет британское издание... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T09:37+0300
2024-11-16T09:37+0300
украина
владимир зеленский
банки
национализация
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский использует мошеннические схемы для национализации предприятий, пишет британское издание UnHerd.Как напоминается в статье, Запад оказывает Украине значительную военную и гуманитарную помощь. Пентагон направил более 50 миллиардов фунтов стерлингов, Люксембург — боеприпасы и бронежилеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом Зеленский сталкивается с угрозой миллионных за незаконную национализацию активов. Оппозиционные политики опасаются растраты западных средств.Так, вскрыта коррупционная схема на 40 миллионов долларов в сфере закупок оружия. Чиновники и руководители компаний присвоили средства, часть из которых перевели на зарубежные счета.Издание отмечает, что украинские бизнесмены опасаются национализации активов без компенсаций. EMIS Finance утверждает, что потеряла 420 миллионов фунтов стерлингов из-за национализации Sense Bank.В октябре 2022 года парламент принял закон о национализации неплатежеспособных банков. В мае 2023 года закон был изменен, чтобы объявлять банки неплатежеспособными при санкциях против акционеров.В итоге в июне 2023 года Зеленский подписал закон о продаже 100% акций Sense Bank государству.ABH Holdings подал иск против Украины на сумму один миллиард долларов. Судебный процесс продолжается, но украинское правительство стремится к тому, чтобы судебные слушания проходили в тайне, а доказательства оставались конфиденциальными.Количество арбитражных дел против Украины может возрасти, говорится в статье. А новый президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Киеву, что усложнит ситуацию для Зеленского.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, владимир зеленский, банки, национализация
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Банки, Национализация
09:37 16.11.2024
 
Клептократия. На Западе рассказали, на чем наживается украинская власть

Unherd: Зеленский использует власть для личного обогащения

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На Украине процветает коррупция и беззаконие, а Владимир Зеленский использует мошеннические схемы для национализации предприятий, пишет британское издание UnHerd.
Как напоминается в статье, Запад оказывает Украине значительную военную и гуманитарную помощь. Пентагон направил более 50 миллиардов фунтов стерлингов, Люксембург — боеприпасы и бронежилеты.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
При этом Зеленский сталкивается с угрозой миллионных за незаконную национализацию активов. Оппозиционные политики опасаются растраты западных средств.
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Так, вскрыта коррупционная схема на 40 миллионов долларов в сфере закупок оружия. Чиновники и руководители компаний присвоили средства, часть из которых перевели на зарубежные счета.
Издание отмечает, что украинские бизнесмены опасаются национализации активов без компенсаций. EMIS Finance утверждает, что потеряла 420 миллионов фунтов стерлингов из-за национализации Sense Bank.
В октябре 2022 года парламент принял закон о национализации неплатежеспособных банков. В мае 2023 года закон был изменен, чтобы объявлять банки неплатежеспособными при санкциях против акционеров.
В итоге в июне 2023 года Зеленский подписал закон о продаже 100% акций Sense Bank государству.
ABH Holdings подал иск против Украины на сумму один миллиард долларов. Судебный процесс продолжается, но украинское правительство стремится к тому, чтобы судебные слушания проходили в тайне, а доказательства оставались конфиденциальными.
Количество арбитражных дел против Украины может возрасти, говорится в статье. А новый президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Киеву, что усложнит ситуацию для Зеленского.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийБанкиНационализация
 
 
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