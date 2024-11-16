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В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины

В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины - 16.11.2024, ПРАЙМ

В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины

Телефонный разговор, который состоялся 16 ноября между немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, стал недвусмысленным сигналом... | 16.11.2024, ПРАЙМ

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россия

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Телефонный разговор, который состоялся 16 ноября между немецким канцлером Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, стал недвусмысленным сигналом для Украины о потенциальных переговорах. Об этом пишет издание Tagesspiegel.Один из собеседников издания, руководитель программы "Международный порядок и демократия" Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер уточнил, что проведенный между лидерами впервые за два года диалог оказывает давление для подготовки к переговорам.По его словам, разговор продемонстрировал, что все больше европейских политиков должны демонстрировать попытки вести диалог с российским президентом. Он также добавил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость.15 ноября Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.Позднее телефонный разговор прокомментировал польский премьер-министр Дональд Туск, который выразил радость, что Шольц во время беседы с российским лидером отметил невозможность достижения договоренностей по украинскому кризису без участия Киева.

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