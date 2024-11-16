https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864312.html

На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому

На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому - 16.11.2024, ПРАЙМ

На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому

На украинского лидера Владимира Зеленского могут возложить ответственность за обвал фронта, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T11:59+0300

2024-11-16T11:59+0300

2024-11-16T12:05+0300

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На украинского лидера Владимира Зеленского могут возложить ответственность за обвал фронта, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения “ставки”, которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания?" — следует из текста поста.В то же время он упомянул, что те, кто подносил ему справки и указы, останутся в стороне, а вся вина ляжет на "незадачливого комика".Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.

https://1prime.ru/20241114/zelenskiy-852828312.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский