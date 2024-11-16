https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864312.html
На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому
На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому - 16.11.2024, ПРАЙМ
На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому
На украинского лидера Владимира Зеленского могут возложить ответственность за обвал фронта, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T11:59+0300
2024-11-16T11:59+0300
2024-11-16T12:05+0300
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На украинского лидера Владимира Зеленского могут возложить ответственность за обвал фронта, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене."Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения “ставки”, которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания?" — следует из текста поста.В то же время он упомянул, что те, кто подносил ему справки и указы, останутся в стороне, а вся вина ляжет на "незадачливого комика".Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.
https://1prime.ru/20241114/zelenskiy-852828312.html
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Украине сделали серьезное предупреждение Зеленскому
Дубинский: Владимира Зеленского сделают крайним и обвинят в обвале фронта
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На украинского лидера Владимира Зеленского могут возложить ответственность за обвал фронта, предупредил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
"Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? На него покажут пальцем за решения “ставки”, которые привели к обвалу фронта, за коррупцию, которая была невозможна без его ручных назначений, за политические посадки, на которые лично он давал указания?" — следует из текста поста.
В то же время он упомянул, что те, кто подносил ему справки и указы, останутся в стороне, а вся вина ляжет на "незадачливого комика".
Как ранее сообщало издание "Новости.Live", ссылаясь на украинского военного психолога Андрея Козинчука, солдаты Вооруженных сил Украины самовольно покидают расположение своих частей и дезертируют уже группами - массово, а не поодиночке, как это случалось в прежде.
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