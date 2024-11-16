https://1prime.ru/20241116/ukraina-852865689.html

В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева

В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева - 16.11.2024, ПРАЙМ

В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева

Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:06+0300

2024-11-16T15:06+0300

2024-11-16T15:07+0300

россия

украина

g7

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. "Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении. Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.Тем не менее, в Кремле неоднократно высказывались, что Россия будет рассматривать любые поставленные на Украину западные грузы в качестве своей законной цели. Так также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864043.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, g7