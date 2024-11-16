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В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева - 16.11.2024, ПРАЙМ
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В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева - 16.11.2024, ПРАЙМ
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева
Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:06+0300
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россия
украина
g7
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. "Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении. Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.Тем не менее, в Кремле неоднократно высказывались, что Россия будет рассматривать любые поставленные на Украину западные грузы в качестве своей законной цели. Так также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864043.html
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россия, украина, g7
РОССИЯ, УКРАИНА, G7
15:06 16.11.2024 (обновлено: 15:07 16.11.2024)
 
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева

В "Большой семерке" подтвердили неизменность поддержки Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления.
"Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении.
Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
Тем не менее, в Кремле неоднократно высказывались, что Россия будет рассматривать любые поставленные на Украину западные грузы в качестве своей законной цели. Так также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
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11:42
 
РОССИЯУКРАИНАG7
 
 
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