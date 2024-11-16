https://1prime.ru/20241116/ukraina-852865689.html
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева - 16.11.2024, ПРАЙМ
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева
Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:06+0300
2024-11-16T15:06+0300
2024-11-16T15:07+0300
россия
украина
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления. "Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении. Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.Тем не менее, в Кремле неоднократно высказывались, что Россия будет рассматривать любые поставленные на Украину западные грузы в качестве своей законной цели. Так также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864043.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, g7
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева
В "Большой семерке" подтвердили неизменность поддержки Киева
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны G7 подтверждают неизменность поддержки Украины, следует из их совместного заявления.
"Мы, лидеры стран "Большой семерки", подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины столько, сколько это потребуется", - говорится в заявлении.
Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.
Тем не менее, в Кремле неоднократно высказывались, что Россия будет рассматривать любые поставленные на Украину западные грузы в качестве своей законной цели. Так также отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
В Германии назвали разговор Путина и Шольца сигналом для Украины