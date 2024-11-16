Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241116/valyuta-852843747.html
Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет
Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет - 16.11.2024, ПРАЙМ
Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет
Уходящая неделя характеризовалась последовательным ослаблением рубля с ускорением негативной динамики к концу периода. С учетом того, что на рубль давят как... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T03:03+0300
2024-11-16T03:03+0300
курсы валют
эксклюзив
реальный эффективный курс рубля
курс доллара к рублю цб рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/80/837598019_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_82d3826e2b1d6c211d6120e839bcdee0.jpg
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Уходящая неделя характеризовалась последовательным ослаблением рубля с ускорением негативной динамики к концу периода. С учетом того, что на рубль давят как внешние, так и внутренние факторы, он может оказаться в свободном падении, если ЦБ не поможет, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.На уходящей неделе давление на рубль формировалось под влиянием нескольких факторов - укрепление доллара на глобальных рынках (индекс DXY поднялся выше 107 пунктов) и снижение нефтяных котировок. Внутри страны на курс влияло сокращение валютных продаж экспортерами и общий дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке."На новую неделю с 18 – 22 ноября рубль может оставаться под давлением. Технический анализ указывает на формирование устойчивого восходящего тренда. После пробоя уровня 98 рублей за доллар и теста психологического уровня 100 рублей ближайшим целевым уровнем становится зона 105 -107,5 рублей. При отказе тормозов и помощи в виде ограничительных мер со стороны ЦБ рубль окажется в свободном падении", - полагает аналитик.Важными поддержками выступают уровни 96,6 и 97,6 рублей за доллар. По евро ключевой уровень сопротивления располагается около 106 рублей. Торговый диапазон для евро – 103–107,5 рублей, юаня – 13,25–14,85 рублей.Без активных действий со стороны монетарных властей сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, что может привести к усилению инфляционного давления в экономике. Текущая динамика создает предпосылки для возможного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ в декабре, прогнозирует Антонов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83759/80/837598019_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_ec9e8612ed4a24d59b614936b39c1e41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф
Курсы валют, Эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
03:03 16.11.2024
 
Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет

Аналитик Антонов: рубль может оказаться в свободном падении, если ЦБ не поможет

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Уходящая неделя характеризовалась последовательным ослаблением рубля с ускорением негативной динамики к концу периода. С учетом того, что на рубль давят как внешние, так и внутренние факторы, он может оказаться в свободном падении, если ЦБ не поможет, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
На уходящей неделе давление на рубль формировалось под влиянием нескольких факторов - укрепление доллара на глобальных рынках (индекс DXY поднялся выше 107 пунктов) и снижение нефтяных котировок. Внутри страны на курс влияло сокращение валютных продаж экспортерами и общий дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке.
"На новую неделю с 18 – 22 ноября рубль может оставаться под давлением. Технический анализ указывает на формирование устойчивого восходящего тренда. После пробоя уровня 98 рублей за доллар и теста психологического уровня 100 рублей ближайшим целевым уровнем становится зона 105 -107,5 рублей. При отказе тормозов и помощи в виде ограничительных мер со стороны ЦБ рубль окажется в свободном падении", - полагает аналитик.
Важными поддержками выступают уровни 96,6 и 97,6 рублей за доллар. По евро ключевой уровень сопротивления располагается около 106 рублей. Торговый диапазон для евро – 103–107,5 рублей, юаня – 13,25–14,85 рублей.
Без активных действий со стороны монетарных властей сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, что может привести к усилению инфляционного давления в экономике. Текущая динамика создает предпосылки для возможного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ в декабре, прогнозирует Антонов.
 
Курсы валютЭксклюзивреальный эффективный курс рубляКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала