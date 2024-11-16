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Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет

Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет - 16.11.2024, ПРАЙМ

Рубль может сорваться в пике, если ЦБ не поможет

Уходящая неделя характеризовалась последовательным ослаблением рубля с ускорением негативной динамики к концу периода. С учетом того, что на рубль давят как... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T03:03+0300

2024-11-16T03:03+0300

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Уходящая неделя характеризовалась последовательным ослаблением рубля с ускорением негативной динамики к концу периода. С учетом того, что на рубль давят как внешние, так и внутренние факторы, он может оказаться в свободном падении, если ЦБ не поможет, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.На уходящей неделе давление на рубль формировалось под влиянием нескольких факторов - укрепление доллара на глобальных рынках (индекс DXY поднялся выше 107 пунктов) и снижение нефтяных котировок. Внутри страны на курс влияло сокращение валютных продаж экспортерами и общий дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке."На новую неделю с 18 – 22 ноября рубль может оставаться под давлением. Технический анализ указывает на формирование устойчивого восходящего тренда. После пробоя уровня 98 рублей за доллар и теста психологического уровня 100 рублей ближайшим целевым уровнем становится зона 105 -107,5 рублей. При отказе тормозов и помощи в виде ограничительных мер со стороны ЦБ рубль окажется в свободном падении", - полагает аналитик.Важными поддержками выступают уровни 96,6 и 97,6 рублей за доллар. По евро ключевой уровень сопротивления располагается около 106 рублей. Торговый диапазон для евро – 103–107,5 рублей, юаня – 13,25–14,85 рублей.Без активных действий со стороны монетарных властей сохраняются риски дальнейшего ослабления рубля, что может привести к усилению инфляционного давления в экономике. Текущая динамика создает предпосылки для возможного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ в декабре, прогнозирует Антонов.

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курсы валют, эксклюзив, реальный эффективный курс рубля, курс доллара к рублю цб рф