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Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году

Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году - 16.11.2024, ПРАЙМ

Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году

Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T22:06+0300

2024-11-16T22:06+0300

2024-11-16T22:17+0300

экономика

алексей оверчук

прогноз

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Отмечалось (на саммите АТЭС - ред.), что по сравнению с другими регионами мира в экономике (страны - ред.) АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения. "Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину", - отметил Оверчук.

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алексей оверчук, прогноз