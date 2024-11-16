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Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году - 16.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году
Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году - 16.11.2024, ПРАЙМ
Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году
Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T22:06+0300
2024-11-16T22:17+0300
экономика
алексей оверчук
прогноз
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Отмечалось (на саммите АТЭС - ред.), что по сравнению с другими регионами мира в экономике (страны - ред.) АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения. "Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину", - отметил Оверчук.
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алексей оверчук, прогноз
Экономика, Алексей Оверчук, прогноз
22:06 16.11.2024 (обновлено: 22:17 16.11.2024)
 
Вице-премьер дал прогноз по росту ВВП России в 2024 году

Вице-премьер Оверчук: Россия ожидает в 2024 году рост ВВП на 3,9%

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Отмечалось (на саммите АТЭС - ред.), что по сравнению с другими регионами мира в экономике (страны - ред.) АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень", - заявил Оверчук журналистам.
По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения.
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"Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину", - отметил Оверчук.
 
ЭкономикаАлексей Оверчукпрогноз
 
 
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