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Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения
Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения - 16.11.2024, ПРАЙМ
Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения
Сын хозяина ресторана в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино захватил в заложники сотрудников заведения, сообщает телеканал BFMTV. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T16:55+0300
2024-11-16T16:55+0300
2024-11-16T17:50+0300
происшествия
франция
ресторан
заложники
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сын хозяина ресторана в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино захватил в заложники сотрудников заведения, сообщает телеканал BFMTV.Ранее Agence France-Presse сообщило, что захват заложников произвел непосредственно хозяин ресторана.В свою очередь газета Figaro, ссылаясь на источники в полиции, уточнила число заложников: "Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет".Телеканал BFMTV сообщил, что к месту происшествия прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI, и в настоящий момент с захватившим заложников мужчиной ведутся переговоры.
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франция, ресторан, заложники
Происшествия, ФРАНЦИЯ, ресторан, заложники
Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения
AFP: в пригороде Парижа хозяин ресторана взял в заложники своих сотрудников
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сын хозяина ресторана в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино захватил в заложники сотрудников заведения, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее Agence France-Presse сообщило, что захват заложников произвел непосредственно хозяин ресторана.
В свою очередь газета Figaro, ссылаясь на источники в полиции, уточнила число заложников: "Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет".
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Телеканал BFMTV сообщил, что к месту происшествия прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI, и в настоящий момент с захватившим заложников мужчиной ведутся переговоры.