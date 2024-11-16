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Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения

Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения - 16.11.2024, ПРАЙМ

Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения

Сын хозяина ресторана в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино захватил в заложники сотрудников заведения, сообщает телеканал BFMTV. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T16:55+0300

2024-11-16T16:55+0300

2024-11-16T17:50+0300

происшествия

франция

ресторан

заложники

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сын хозяина ресторана в пригороде Парижа Исси-Ле-Мулино захватил в заложники сотрудников заведения, сообщает телеканал BFMTV.Ранее Agence France-Presse сообщило, что захват заложников произвел непосредственно хозяин ресторана.В свою очередь газета Figaro, ссылаясь на источники в полиции, уточнила число заложников: "Три или четыре работника удерживаются в заложниках… Посетителей на месте нет".Телеканал BFMTV сообщил, что к месту происшествия прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI, и в настоящий момент с захватившим заложников мужчиной ведутся переговоры.

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франция, ресторан, заложники