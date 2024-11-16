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Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу

Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу - 16.11.2024, ПРАЙМ

Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу

Сотрудники ресторана под Парижем, захваченные взятые в заложники сыном хозяина заведения, были освобождены. Подозреваемый задержан, сообщил телеканал BFMTV,... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T18:45+0300

2024-11-16T18:45+0300

2024-11-16T18:46+0300

происшествия

франция

заложники

освобождение

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники ресторана под Парижем, захваченные взятые в заложники сыном хозяина заведения, были освобождены. Подозреваемый задержан, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источник. "Заложники освобождены… безумец задержан. Раненых нет", - указывается в сообщении BFMTV.По информации полиции Парижа, которые транслировал телеканал, заложников захватил сын хозяина ресторана. По той же информации, он был вооружен ножом и заявлял о намерении покончить с собой. При этом газета Figaro сообщала, что в ресторане были взяты в заложники три-четыре человека.

https://1prime.ru/20241116/zalozhniki-852867546.html

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франция, заложники, освобождение