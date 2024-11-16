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Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу
Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу - 16.11.2024, ПРАЙМ
Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу
Сотрудники ресторана под Парижем, захваченные взятые в заложники сыном хозяина заведения, были освобождены. Подозреваемый задержан, сообщил телеканал BFMTV,... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T18:45+0300
2024-11-16T18:46+0300
происшествия
франция
заложники
освобождение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники ресторана под Парижем, захваченные взятые в заложники сыном хозяина заведения, были освобождены. Подозреваемый задержан, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источник. "Заложники освобождены… безумец задержан. Раненых нет", - указывается в сообщении BFMTV.По информации полиции Парижа, которые транслировал телеканал, заложников захватил сын хозяина ресторана. По той же информации, он был вооружен ножом и заявлял о намерении покончить с собой. При этом газета Figaro сообщала, что в ресторане были взяты в заложники три-четыре человека.
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франция, заложники, освобождение
Происшествия, ФРАНЦИЯ, заложники, Освобождение
18:45 16.11.2024 (обновлено: 18:46 16.11.2024)
 
Триллер с захватом заложников в ресторане под Парижем подошел к концу

BFMTV: четверо заложников освобождены из ресторана в пригороде Парижа

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники ресторана под Парижем, захваченные взятые в заложники сыном хозяина заведения, были освобождены. Подозреваемый задержан, сообщил телеканал BFMTV, ссылаясь на источник.
"Заложники освобождены… безумец задержан. Раненых нет", - указывается в сообщении BFMTV.
Зал одного из ресторанов в центре Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
Париж-Париж... Сын хозяина ресторана взял в заложники сотрудников заведения
16:55
По информации полиции Парижа, которые транслировал телеканал, заложников захватил сын хозяина ресторана. По той же информации, он был вооружен ножом и заявлял о намерении покончить с собой. При этом газета Figaro сообщала, что в ресторане были взяты в заложники три-четыре человека.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯзаложникиОсвобождение
 
 
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