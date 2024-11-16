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"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
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"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского
После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T20:16+0300
2024-11-16T20:18+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского. Такую версию развития событий в эфире своего канала на YouTube изложил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .В частности, он заявил: "Видимо, пришли к заключению, &lt;…&gt; чтобы начать переговоры, &lt;…&gt; надо убрать немедленно нынешний режим".Как считает Соскин, Трамп привлекает в свою команду людей, презирающих Зеленского, и будущая американская администрация будет просто неспособна вести какие-либо дела с нынешней киевской властью."Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? &lt;…&gt; Зеленскому уже не до шуточек", — подытожил Соскин.
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дональд трамп, владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, экспертное мнение
20:16 16.11.2024 (обновлено: 20:18 16.11.2024)
 
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского

Соскин: после инаугурации Трамп захочет немедленной отставки Зеленского

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского. Такую версию развития событий в эфире своего канала на YouTube изложил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .
В частности, он заявил: "Видимо, пришли к заключению, <…> чтобы начать переговоры, <…> надо убрать немедленно нынешний режим".
Как считает Соскин, Трамп привлекает в свою команду людей, презирающих Зеленского, и будущая американская администрация будет просто неспособна вести какие-либо дела с нынешней киевской властью.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского
Вчера, 13:22
"Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? <…> Зеленскому уже не до шуточек", — подытожил Соскин.
 
ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскийэкспертное мнение
 
 
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