https://1prime.ru/20241116/zelenskiy-852868852.html

"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского

"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ

"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского

После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T20:16+0300

2024-11-16T20:16+0300

2024-11-16T20:18+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского. Такую версию развития событий в эфире своего канала на YouTube изложил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .В частности, он заявил: "Видимо, пришли к заключению, <…> чтобы начать переговоры, <…> надо убрать немедленно нынешний режим".Как считает Соскин, Трамп привлекает в свою команду людей, презирающих Зеленского, и будущая американская администрация будет просто неспособна вести какие-либо дела с нынешней киевской властью."Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? <…> Зеленскому уже не до шуточек", — подытожил Соскин.

https://1prime.ru/20241115/zapad-852844139.html

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дональд трамп, владимир зеленский, экспертное мнение