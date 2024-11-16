https://1prime.ru/20241116/zelenskiy-852868852.html
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского - 16.11.2024, ПРАЙМ
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского
После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T20:16+0300
2024-11-16T20:16+0300
2024-11-16T20:18+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского. Такую версию развития событий в эфире своего канала на YouTube изложил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .В частности, он заявил: "Видимо, пришли к заключению, <…> чтобы начать переговоры, <…> надо убрать немедленно нынешний режим".Как считает Соскин, Трамп привлекает в свою команду людей, презирающих Зеленского, и будущая американская администрация будет просто неспособна вести какие-либо дела с нынешней киевской властью."Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? <…> Зеленскому уже не до шуточек", — подытожил Соскин.
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дональд трамп, владимир зеленский, экспертное мнение
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, экспертное мнение
"Уже не до шуточек". В Киеве приготовились к замене Зеленского
Соскин: после инаугурации Трамп захочет немедленной отставки Зеленского
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ.
После официального вступления в должность президента Соединенных Штатов в январе 2025 года Дональд Трамп постарается добиться отставки Владимира Зеленского. Такую версию развития событий в эфире своего канала
на YouTube изложил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .
В частности, он заявил: "Видимо, пришли к заключению, <…> чтобы начать переговоры, <…> надо убрать немедленно нынешний режим".
Как считает Соскин, Трамп привлекает в свою команду людей, презирающих Зеленского, и будущая американская администрация будет просто неспособна вести какие-либо дела с нынешней киевской властью.
На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского
"Помните высказывания очень такие пренебрежительные про Трампа Зеленского? <…> Зеленскому уже не до шуточек", — подытожил Соскин.