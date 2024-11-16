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Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье
Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье - 16.11.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье
Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:09+0300
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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым. "Подробно обсудили социально-экономическое развитие региона. Могу сказать, что команда Андрея Юрьевича показывает хорошие результаты проделанной работы. По итогам десяти месяцев ввели более 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Это на уровне аналогичного периода прошлого года", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Вице-премьер отметил успехи региона в дорожном строительстве, а также в развитии инфраструктуры в целом.
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россия, рынок недвижимости
РОССИЯ, рынок недвижимости
Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье
Хуснуллин: ввод жилья в Подмосковье за 10 месяцев равен более 9,6 млн "квадратов"
МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым.
"Подробно обсудили социально-экономическое развитие региона. Могу сказать, что команда Андрея Юрьевича показывает хорошие результаты проделанной работы. По итогам десяти месяцев ввели более 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Это на уровне аналогичного периода прошлого года", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер отметил успехи региона в дорожном строительстве, а также в развитии инфраструктуры в целом.
Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья