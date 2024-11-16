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Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье

Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье - 16.11.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье

Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:09+0300

2024-11-16T15:09+0300

2024-11-16T15:09+0300

россия

рынок недвижимости

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым. "Подробно обсудили социально-экономическое развитие региона. Могу сказать, что команда Андрея Юрьевича показывает хорошие результаты проделанной работы. По итогам десяти месяцев ввели более 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Это на уровне аналогичного периода прошлого года", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Вице-премьер отметил успехи региона в дорожном строительстве, а также в развитии инфраструктуры в целом.

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россия, рынок недвижимости