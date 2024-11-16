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Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье
Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье - 16.11.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье
Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:09+0300
2024-11-16T15:09+0300
россия
рынок недвижимости
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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым. "Подробно обсудили социально-экономическое развитие региона. Могу сказать, что команда Андрея Юрьевича показывает хорошие результаты проделанной работы. По итогам десяти месяцев ввели более 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Это на уровне аналогичного периода прошлого года", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Вице-премьер отметил успехи региона в дорожном строительстве, а также в развитии инфраструктуры в целом.
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россия, рынок недвижимости
РОССИЯ, рынок недвижимости
15:09 16.11.2024
 
Хуснуллин отчитался об объемах ввода жилья в Подмосковье

Хуснуллин: ввод жилья в Подмосковье за 10 месяцев равен более 9,6 млн "квадратов"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй. Хуснуллин
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй. Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Московская область за десять месяцев 2024 года ввела свыше 9,6 миллиона квадратных метров жилья, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым.
"Подробно обсудили социально-экономическое развитие региона. Могу сказать, что команда Андрея Юрьевича показывает хорошие результаты проделанной работы. По итогам десяти месяцев ввели более 9,6 миллиона квадратных метров жилья. Это на уровне аналогичного периода прошлого года", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Вице-премьер отметил успехи региона в дорожном строительстве, а также в развитии инфраструктуры в целом.
Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья
13 ноября, 11:40
 
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