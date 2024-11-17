https://1prime.ru/20241117/abkhaziya-852876836.html
Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии
Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии - 17.11.2024, ПРАЙМ
Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии
В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил в беседе с РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, прибывший из ДНР в Сухум 17... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T20:52+0300
2024-11-17T20:52+0300
2024-11-17T20:54+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил в беседе с РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, прибывший из ДНР в Сухум 17 ноября.Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что что действия протестующих, которые захватили правительственные здания в Сухуме, носят антироссийский характер.По словам легендарного командира интербригады, в Абхазии нет и не может быть антироссийских настроений. При этом Авидзба подчеркнул, что абхазцы, в том числе представители оппозиции, говорят на русском языке, расплачиваются российскими рублями, помнят, что именно благодаря России Абхазия обрела государственность, более того, многие абхазцы сегодня воюют за Российскую Федерацию на Донбассе.
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абхазия, россия, мнение
Политика, АБХАЗИЯ, РОССИЯ, мнение
Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии
Командир "Пятнашки" Авидзба: в Абхазии нет антироссийских настроений
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил в беседе с РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, прибывший из ДНР в Сухум 17 ноября.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что что действия протестующих, которые захватили правительственные здания в Сухуме, носят антироссийский характер.
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться
По словам легендарного командира интербригады, в Абхазии нет и не может быть антироссийских настроений. При этом Авидзба подчеркнул, что абхазцы, в том числе представители оппозиции, говорят на русском языке, расплачиваются российскими рублями, помнят, что именно благодаря России Абхазия обрела государственность, более того, многие абхазцы сегодня воюют за Российскую Федерацию на Донбассе.