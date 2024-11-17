https://1prime.ru/20241117/abkhaziya-852876836.html

Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии

Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии - 17.11.2024, ПРАЙМ

Командир "Пятнашки" высказался об антироссийских настроениях в Абхазии

В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил в беседе с РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, прибывший из ДНР в Сухум 17... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T20:52+0300

2024-11-17T20:52+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Абхазии нет антироссийских настроений, заявил в беседе с РИА Новости Герой ДНР, командир интербригады "Пятнашка" Ахра Авидзба, прибывший из ДНР в Сухум 17 ноября.Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что что действия протестующих, которые захватили правительственные здания в Сухуме, носят антироссийский характер.По словам легендарного командира интербригады, в Абхазии нет и не может быть антироссийских настроений. При этом Авидзба подчеркнул, что абхазцы, в том числе представители оппозиции, говорят на русском языке, расплачиваются российскими рублями, помнят, что именно благодаря России Абхазия обрела государственность, более того, многие абхазцы сегодня воюют за Российскую Федерацию на Донбассе.

https://1prime.ru/20241116/abkhaziya-852868266.html

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абхазия, россия, мнение