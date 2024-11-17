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Грозят проблемы. Владельцам "китайцев" рассказали о подготовке авто к зиме

Грозят проблемы. Владельцам "китайцев" рассказали о подготовке авто к зиме - 17.11.2024, ПРАЙМ

Грозят проблемы. Владельцам "китайцев" рассказали о подготовке авто к зиме

Владельцам китайских автомобилей нужно ответственно подойти к подготовке своих машин к холодам, рассказал в беседе с изданием NEWS.ru автомобильный эксперт... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T15:17+0300

2024-11-17T15:17+0300

2024-11-17T15:17+0300

россия

авторынок рф

китайские авто

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Владельцам китайских автомобилей нужно ответственно подойти к подготовке своих машин к холодам, рассказал в беседе с изданием NEWS.ru автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.Так, он отметил, что китайские автомобили не всегда могут исправно работать в условиях российской зимы, откуда и берутся многочисленные жалобы автомобилистов. Поэтому Субботин подчеркнул, что перед приходом холодов нужно тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, залить "зимнее" масло. Более того, по его словам, необходимо поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов.Автоэксперт посоветовал также проверить топливную систему, так как "китайцы" обладают низким качеством материалов и деталей, которые могут легко треснуть из-за перепадов температуры. По словам Субботина, при попадании бензина или дизеля на детали машины автомобиль рискует загореться, сказал Субботин.

https://1prime.ru/20241108/avtorynok-852691832.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок рф, китайские авто