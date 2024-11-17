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Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль - 17.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль
Эксперты компании iSeeCars проанализировала данные о ДТП со смертельным исходом за 2017-2022 годы и сопоставив их с числом продаж автомобилей каждой модели. За... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T21:41+0300
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безопасность
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Эксперты компании iSeeCars проанализировала данные о ДТП со смертельным исходом за 2017-2022 годы и сопоставив их с числом продаж автомобилей каждой модели. За рамки исследования остались грузовики, фургоны, а также снятые с производства и малотиражные авто.В итоге был составлен рейтинг аварийности, и возглавил его кроссовер Hyundai Venue с показателем 13,9 инцидентов с летальным исходом на миллиард миль пробега. Также в лидеры антирейтинга попали Tesla, Kia, Buick и Dodge.При этом исследователи отметили, что, несмотря на пугающие результаты анализа, не стоит обвинять Hyundai Venue в фатальных конструктивных недостатках - всему виной физика столкновений. Компактные малолитражки, а Hyundai Venue относится как раз к таковым, в принципе уязвимы при столкновениях с более крупными автомобилями - пикапами и внедорожниками, которые часто доминируют на трассах. Даже, казалось бы, самые безопасные автомобили - рамные внедорожники, по мнению iSeeCars, совсем не панацея. К примеру, риск летального исхода в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – в два раза.
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безопасность, рейтинг
безопасность, рейтинг
21:41 17.11.2024 (обновлено: 21:42 17.11.2024)
 
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль

iSeeCars: самый смертельно опасный автомобиль - кроссовер Hyundai Venue

© fotolia.com / Diezer #Утилизация автомобилей
#Утилизация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© fotolia.com / Diezer
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Эксперты компании iSeeCars проанализировала данные о ДТП со смертельным исходом за 2017-2022 годы и сопоставив их с числом продаж автомобилей каждой модели. За рамки исследования остались грузовики, фургоны, а также снятые с производства и малотиражные авто.
В итоге был составлен рейтинг аварийности, и возглавил его кроссовер Hyundai Venue с показателем 13,9 инцидентов с летальным исходом на миллиард миль пробега. Также в лидеры антирейтинга попали Tesla, Kia, Buick и Dodge.
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При этом исследователи отметили, что, несмотря на пугающие результаты анализа, не стоит обвинять Hyundai Venue в фатальных конструктивных недостатках - всему виной физика столкновений. Компактные малолитражки, а Hyundai Venue относится как раз к таковым, в принципе уязвимы при столкновениях с более крупными автомобилями - пикапами и внедорожниками, которые часто доминируют на трассах. Даже, казалось бы, самые безопасные автомобили - рамные внедорожники, по мнению iSeeCars, совсем не панацея. К примеру, риск летального исхода в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – в два раза.
 
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