https://1prime.ru/20241117/avtomobil-852877008.html
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль - 17.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль
Эксперты компании iSeeCars проанализировала данные о ДТП со смертельным исходом за 2017-2022 годы и сопоставив их с числом продаж автомобилей каждой модели. За... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T21:41+0300
2024-11-17T21:41+0300
2024-11-17T21:42+0300
безопасность
рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/76793/03/767930375_0:24:1500:868_1920x0_80_0_0_84f496058c98c69a17d6c6154bdad5a7.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Эксперты компании iSeeCars проанализировала данные о ДТП со смертельным исходом за 2017-2022 годы и сопоставив их с числом продаж автомобилей каждой модели. За рамки исследования остались грузовики, фургоны, а также снятые с производства и малотиражные авто.В итоге был составлен рейтинг аварийности, и возглавил его кроссовер Hyundai Venue с показателем 13,9 инцидентов с летальным исходом на миллиард миль пробега. Также в лидеры антирейтинга попали Tesla, Kia, Buick и Dodge.При этом исследователи отметили, что, несмотря на пугающие результаты анализа, не стоит обвинять Hyundai Venue в фатальных конструктивных недостатках - всему виной физика столкновений. Компактные малолитражки, а Hyundai Venue относится как раз к таковым, в принципе уязвимы при столкновениях с более крупными автомобилями - пикапами и внедорожниками, которые часто доминируют на трассах. Даже, казалось бы, самые безопасные автомобили - рамные внедорожники, по мнению iSeeCars, совсем не панацея. К примеру, риск летального исхода в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – в два раза.
https://1prime.ru/20241112/avto-852757630.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76793/03/767930375_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_07b0301437a8394600339996f02624c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, рейтинг
Эксперты вычислили самый смертельно опасный автомобиль
iSeeCars: самый смертельно опасный автомобиль - кроссовер Hyundai Venue
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Эксперты компании iSeeCars проанализировала данные о ДТП со смертельным исходом за 2017-2022 годы и сопоставив их с числом продаж автомобилей каждой модели. За рамки исследования остались грузовики, фургоны, а также снятые с производства и малотиражные авто.
В итоге был составлен рейтинг аварийности, и возглавил его кроссовер Hyundai Venue с показателем 13,9 инцидентов с летальным исходом на миллиард миль пробега. Также в лидеры антирейтинга попали Tesla, Kia, Buick и Dodge.
Люксовые автомобили BMW появились в продаже на Wildberries
При этом исследователи отметили, что, несмотря на пугающие результаты анализа, не стоит обвинять Hyundai Venue в фатальных конструктивных недостатках - всему виной физика столкновений. Компактные малолитражки, а Hyundai Venue относится как раз к таковым, в принципе уязвимы при столкновениях с более крупными автомобилями - пикапами и внедорожниками, которые часто доминируют на трассах. Даже, казалось бы, самые безопасные автомобили - рамные внедорожники, по мнению iSeeCars, совсем не панацея. К примеру, риск летального исхода в ДТП на Ford Bronco втрое выше среднего, а на Mercedes-Benz G-Class – в два раза.