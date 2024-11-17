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Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии

Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии - 17.11.2024, ПРАЙМ

Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии

Украинский беспилотник атаковал заводской цех в удмуртском городе Ижевске, в результате чего произошел взрыв. Об этом рассказал глава региона Александр... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T08:46+0300

2024-11-17T08:46+0300

2024-11-17T08:46+0300

происшествия

россия

ижевск

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал заводской цех в удмуртском городе Ижевске, в результате чего произошел взрыв. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.Он также отметил, что в результате происшествия есть пострадавший, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В то же время, по словам главы региона, серьезных разрушений в цехе нет.Как позднее сообщили в Минздраве Удмуртии, пострадавший мужчина получил травму головы. На месте происшествия продолжает дежурить бригада "скорой помощи".В свою очередь, мэр города Дмитрий Чистяков, комментируя происшествие, подчеркнул, что падение беспилотника не повлияло на работу систем городского хозяйства. Он также поблагодарил спецслужбы за оперативную и слаженную работу.

https://1prime.ru/20241031/berdyansk-852519723.html

ижевск

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россия, ижевск