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Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии
Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии - 17.11.2024, ПРАЙМ
Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии
Украинский беспилотник атаковал заводской цех в удмуртском городе Ижевске, в результате чего произошел взрыв. Об этом рассказал глава региона Александр... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T08:46+0300
2024-11-17T08:46+0300
происшествия
россия
ижевск
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал заводской цех в удмуртском городе Ижевске, в результате чего произошел взрыв. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.Он также отметил, что в результате происшествия есть пострадавший, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В то же время, по словам главы региона, серьезных разрушений в цехе нет.Как позднее сообщили в Минздраве Удмуртии, пострадавший мужчина получил травму головы. На месте происшествия продолжает дежурить бригада "скорой помощи".В свою очередь, мэр города Дмитрий Чистяков, комментируя происшествие, подчеркнул, что падение беспилотника не повлияло на работу систем городского хозяйства. Он также поблагодарил спецслужбы за оперативную и слаженную работу.
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ижевск
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россия, ижевск
Происшествия, РОССИЯ, Ижевск
08:46 17.11.2024
 
Украинский БПЛА атаковал заводской цех в Удмуртии

Украинский беспилотник атаковал заводской цех в Ижевске

© РИА Новости . О. Иванов | Перейти в медиабанкВид на улицу Советскую в городе Ижевск
Вид на улицу Советскую в городе Ижевск - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . О. Иванов
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал заводской цех в удмуртском городе Ижевске, в результате чего произошел взрыв. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.
Он также отметил, что в результате происшествия есть пострадавший, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В то же время, по словам главы региона, серьезных разрушений в цехе нет.
Как позднее сообщили в Минздраве Удмуртии, пострадавший мужчина получил травму головы. На месте происшествия продолжает дежурить бригада "скорой помощи".
В свою очередь, мэр города Дмитрий Чистяков, комментируя происшествие, подчеркнул, что падение беспилотника не повлияло на работу систем городского хозяйства. Он также поблагодарил спецслужбы за оперативную и слаженную работу.
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