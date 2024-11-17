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И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов

И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов - 17.11.2024, ПРАЙМ

И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T22:44+0300

2024-11-17T22:44+0300

2024-11-17T22:50+0300

экономика

босфорский пролив

движение

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой охране Турции. "Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х. Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.

https://1prime.ru/20241028/tuman-852462225.html

босфорский пролив

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босфорский пролив, движение