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И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов - 17.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов - 17.11.2024, ПРАЙМ
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T22:44+0300
2024-11-17T22:50+0300
экономика
босфорский пролив
движение
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой охране Турции. "Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х. Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.
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босфорский пролив
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босфорский пролив, движение
Экономика, Босфорский пролив, движение
22:44 17.11.2024 (обновлено: 22:50 17.11.2024)
 
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов

Охрана: из-за судна, шедшего из России, в Босфоре остановили движение судов

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© flickr.com / KLMircea
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой охране Турции.
"Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х.
Судоходство в проливе Босфор - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
28 октября, 08:32
Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.
 
ЭкономикаБосфорский проливдвижение
 
 
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