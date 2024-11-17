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И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов - 17.11.2024, ПРАЙМ
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T22:44+0300
2024-11-17T22:44+0300
2024-11-17T22:50+0300
экономика
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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой охране Турции. "Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х. Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.
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босфорский пролив, движение
Экономика, Босфорский пролив, движение
И здесь не обошлось без России. В Босфоре остановили движение судов
Охрана: из-за судна, шедшего из России, в Босфоре остановили движение судов
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Движение судов в Босфорском проливе приостановлено в обоих направлениях из-за поломки руля у танкера, следующего из России, сообщило управление по береговой охране Турции.
"Наши буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-9 были немедленно направлены на место происшествия для танкера NAZAN длиной 114 метров, у которого отказал руль перед Кандилли в Босфоре во время плавания из России в Коджаэли", - сообщило управление в соцсети Х.
Проход судов через Босфор приостановлен из-за тумана
Уточняется, что движение судов в Стамбульском проливе было временно приостановлено в обоих направлениях.