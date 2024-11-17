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Нужно смириться. В США поняли неизбежность многополярного мира

Нужно смириться. В США поняли неизбежность многополярного мира - 17.11.2024, ПРАЙМ

Нужно смириться. В США поняли неизбежность многополярного мира

Однополярного мира во главе с США больше не существует, и Вашингтон должен смириться с многополярностью, пишет американское издание The National Interest. | 17.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Однополярного мира во главе с США больше не существует, и Вашингтон должен смириться с многополярностью, пишет американское издание The National Interest.В статье напоминается, что БРИКС+ принял ранее новых членов, таких как Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. На недавнем саммите в Казани к объединению присоединились еще 13 государств. Интерес к вступлению проявляют десятки других стран.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСоперничество между США, Китаем и Россией усиливается, и Вашингтон должен проанализировать причины вступления стран в БРИКС+, отмечается в публикации.Как утверждается, Пекин и Москва хотят сделать БРИКС+ антизападным объединением, а еще два государства-учредители Бразилия и Индия видят в БРИКС+ средство демократизации международного порядка.БРИКС+ не считают объединением "остальных против Запада". Вместе с тем, доминирующее положение США в мировой финансовой архитектуре и санкции является проблемой для БРИКС+ и Глобального Юга. Россия стремится ослабить влияние доллара и создать альтернативные финансовые структуры. Страны Глобального Юга видят, что порядок по-американски нечестен. Вашингтон, исходя из западных интересов, не исполняет нормы международного права.Автор призывает США пересмотреть свою политику и подходы к международным делам. По его словам, санкции США часто контрпродуктивны и ослабляют долларДоллар дает США и американским гражданам "непомерные привилегии", и США должны следить за дедолларизацией и ее последствиями, отмечается в статье.Вашингтону пора признать многополярность и пересмотреть свою политику. США должны сотрудничать с партнерами БРИКС+ для предотвращения антиамериканских настроений. Нужно понять, что страны Глобального Юга ценят связи с Вашингтоном, но хотят вступить в БРИКС+, и США должны должен воспринимать глобальную многополярность всерьез.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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