https://1prime.ru/20241117/dividendy-852873743.html

СМИ: компании России выплатят дивиденды в триллионы рублей

СМИ: компании России выплатят дивиденды в триллионы рублей - 17.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: компании России выплатят дивиденды в триллионы рублей

Российские компании начали подготовку к выплате масштабных дивидендов за три квартала 2024 года, пишет издание РБК. | 17.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-17T11:58+0300

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дивиденды

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российские компании начали подготовку к выплате масштабных дивидендов за три квартала 2024 года, пишет издание РБК.Так, отмечается, что к дивидендам готовятся такие компании, как банк "Авангард", "Займер", "Инарктика", "ТНС энерго Кубань", "Делимобиль", НКХП, "Татнефть", Novabev Group, НОВАТЭК, "Селигдар", "Газпром нефть" и ММК.Согласно данным газеты, банк "Авангард" планирует направить на дивиденды 68,16 рублей на акцию, доходностью 8,1 процента. В то же время "Инарктика" готова предложить инвесторам по 20 рублей на акцию с доходностью 3,4 процента."КуйбышевАзот" установил размер дивидендов в семь рублей на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 1,5 процента, а сервис аренды электросамокатов Whoosh выплатит 2,11 рубля на акцию с доходностью 1,2 процента.Согласно статье, приятный дивиденды анонсировал "Полюс" - 1301,75 рублей на акцию с доходностью 9,1 процента. "Лукойл" же готов выплатить акционерам по 514 рублей на акцию с доходностью 7,3 процента.Платформа HeadHunter анонсировала рекордные выплаты в размере 907 рублей на акцию (доходность - 20,3 процента). "Фосагро" выплатит 249 рублей на акцию с доходностью 4,6 процента.

https://1prime.ru/20241115/dividendy-852847767.html

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россия, инвестиции, дивиденды