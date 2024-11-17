https://1prime.ru/20241117/g20-852876381.html

Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20 - 17.11.2024, ПРАЙМ

Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T18:56+0300

2024-11-17T18:56+0300

2024-11-17T18:59+0300

политика

саммит g20

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA.В частности, Шольц перед вылетом на саммит G20 в Бразилию сказал следующее: "Сожалею, что в отличие от прошлых встреч (...) Зеленского не пригласили на эту". При этом канцлер отметил, что он лично хотел бы видеть на саммите украинского лидера и "очень интенсивно" выступал за его приглашение. А на вопрос, почему этого не произошло, Шольц заявил, что факт того, что Зеленского не пригласили, лишний раз демонстрирует, "какие серьезные вызовы стоят перед нами", не пояснив, что конкретно имеется в виду.Саммит глав государств, входящих в G20, состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863924.html

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саммит g20, владимир зеленский, олаф шольц