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Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20 - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20 - 17.11.2024, ПРАЙМ
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T18:56+0300
2024-11-17T18:59+0300
политика
саммит g20
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA.В частности, Шольц перед вылетом на саммит G20 в Бразилию сказал следующее: "Сожалею, что в отличие от прошлых встреч (...) Зеленского не пригласили на эту". При этом канцлер отметил, что он лично хотел бы видеть на саммите украинского лидера и "очень интенсивно" выступал за его приглашение. А на вопрос, почему этого не произошло, Шольц заявил, что факт того, что Зеленского не пригласили, лишний раз демонстрирует, "какие серьезные вызовы стоят перед нами", не пояснив, что конкретно имеется в виду.Саммит глав государств, входящих в G20, состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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саммит g20, владимир зеленский, олаф шольц
Политика, саммит G20, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
18:56 17.11.2024 (обновлено: 18:59 17.11.2024)
 
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20

Шольц сообщил, что Зеленского на этот раз не пригласили на саммит G20

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA.
В частности, Шольц перед вылетом на саммит G20 в Бразилию сказал следующее: "Сожалею, что в отличие от прошлых встреч (...) Зеленского не пригласили на эту".
При этом канцлер отметил, что он лично хотел бы видеть на саммите украинского лидера и "очень интенсивно" выступал за его приглашение. А на вопрос, почему этого не произошло, Шольц заявил, что факт того, что Зеленского не пригласили, лишний раз демонстрирует, "какие серьезные вызовы стоят перед нами", не пояснив, что конкретно имеется в виду.
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Вчера, 11:25
Саммит глав государств, входящих в G20, состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
 
Политикасаммит G20Владимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
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