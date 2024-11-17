https://1prime.ru/20241117/g20-852876381.html
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20 - 17.11.2024, ПРАЙМ
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T18:56+0300
2024-11-17T18:56+0300
2024-11-17T18:59+0300
политика
саммит g20
владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA.В частности, Шольц перед вылетом на саммит G20 в Бразилию сказал следующее: "Сожалею, что в отличие от прошлых встреч (...) Зеленского не пригласили на эту". При этом канцлер отметил, что он лично хотел бы видеть на саммите украинского лидера и "очень интенсивно" выступал за его приглашение. А на вопрос, почему этого не произошло, Шольц заявил, что факт того, что Зеленского не пригласили, лишний раз демонстрирует, "какие серьезные вызовы стоят перед нами", не пояснив, что конкретно имеется в виду.Саммит глав государств, входящих в G20, состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863924.html
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саммит g20, владимир зеленский, олаф шольц
Политика, саммит G20, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Шольц сообщил, что Зеленского на этот раз не пригласили на саммит G20
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в нынешнем году не пригласили на саммит G20, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Его высказывание передает информагентство агентство DPA.
В частности, Шольц перед вылетом на саммит G20 в Бразилию сказал следующее: "Сожалею, что в отличие от прошлых встреч (...) Зеленского не пригласили на эту".
При этом канцлер отметил, что он лично хотел бы видеть на саммите украинского лидера и "очень интенсивно" выступал за его приглашение. А на вопрос, почему этого не произошло, Шольц заявил, что факт того, что Зеленского не пригласили, лишний раз демонстрирует, "какие серьезные вызовы стоят перед нами", не пояснив, что конкретно имеется в виду.
На Украине сделали дерзкое заявление после беседы Путина и Шольца
Саммит глав государств, входящих в G20, состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.