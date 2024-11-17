https://1prime.ru/20241117/g20-852877427.html

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20 ﻿

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20 ﻿ - 17.11.2024, ПРАЙМ

Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20 ﻿

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20, который пройдет 18-19 ноября. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T22:32+0300

2024-11-17T22:32+0300

2024-11-17T22:33+0300

политика

g20

бразилия

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20, который пройдет 18-19 ноября.Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что выступления Лаврова намечены на понедельник в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.Сергей Лавров возглавляет делегацию России на саммите G20 по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущий саммит глав государств "Группы двадцати" состоялся в Нью-Дели осенью прошлого года. Российскую делегацию на этом саммите также возглавлял Лавров. Бразилия председательствует в "Большой двадцатке" с 1 декабря 2023 года. В 2025 году председателем в G20 станет ЮАР.

https://1prime.ru/20241117/g20-852876381.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g20, бразилия, сергей лавров