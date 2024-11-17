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Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20 - 17.11.2024, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20, который пройдет 18-19 ноября. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T22:32+0300
2024-11-17T22:32+0300
2024-11-17T22:33+0300
политика
g20
бразилия
сергей лавров
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20, который пройдет 18-19 ноября.Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что выступления Лаврова намечены на понедельник в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.Сергей Лавров возглавляет делегацию России на саммите G20 по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущий саммит глав государств "Группы двадцати" состоялся в Нью-Дели осенью прошлого года. Российскую делегацию на этом саммите также возглавлял Лавров. Бразилия председательствует в "Большой двадцатке" с 1 декабря 2023 года. В 2025 году председателем в G20 станет ЮАР.
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g20, бразилия, сергей лавров
Политика, G20, БРАЗИЛИЯ, Сергей Лавров
Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20
Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20, который пройдет 18-19 ноября.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что выступления Лаврова намечены на понедельник в ходе пленарных заседаний по темам борьбы с неравенством, голодом и бедностью, а также реформы глобальных институтов.
Сергей Лавров возглавляет делегацию России на саммите G20 по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущий саммит глав государств "Группы двадцати" состоялся в Нью-Дели осенью прошлого года. Российскую делегацию на этом саммите также возглавлял Лавров.
Шольц туманно объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит G20
Бразилия председательствует в "Большой двадцатке" с 1 декабря 2023 года. В 2025 году председателем в G20 станет ЮАР.