https://1prime.ru/20241117/germaniya-852876674.html

"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России

"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не будет поставлять крылатые ракеты на Украину. Однако его вероятный преемник на посту канцлера Фридрих Мерц,... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T20:26+0300

2024-11-17T20:26+0300

2024-11-17T20:29+0300

политика

германия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83561/72/835617296_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_af6a432145ce0e184f5e354148c248cc.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не будет поставлять крылатые ракеты на Украину. Однако его вероятный преемник на посту канцлера Фридрих Мерц, придерживающийся проукраинской позиции, настроен и на поставку Украине дальнобойных ракет, и на выдачу Киеву разрешения на удары западным оружием по РФ, о чем подробно рассказывается в публикации Die Welt. Читатели издания в комментариях подняли на смех угрозы Мерца, отметив как их нелепость, ибо Россия - ядерная держава, так и опасность для Германии и Европы в целом.В частности, пользователь с ником Hans-Jürgen L. оставил сразу два комментария по теме. В первом он обратил внимание на неадекватность Мерца: "Странно, как политический карлик бросает вызов такой ядерной державе, как Россия. По всему видно, что очевидные недостатки и неопытность министерства иностранных дел скоро дойдут и до ведомства канцлера".А во втором отдал должное оптимизму: "Остается только надеяться, что здравый смысл возобладает во всех партиях и что господин Мерц никогда не станет канцлером Германии. Этот человек рискует разрушением или исчезновением Европы".С надеждой на светлое, а следовательно, и разумное будущее выступил и комментатор Schwarze Pumpe: "Остается надеяться, что АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" выразят свое доверие Шольцу и отложат смену правительства по крайней мере до тех пор, пока Трамп не обезвредит Мерца".При этом комментарий пользователя с ником Dieter H. светлыми надеждами не лучится, скорее наоборот: "Германия катится вниз по наклонной в экономическом плане, потому что стоимость энергии вышла из-под контроля из-за безумного энергетического перехода. И кроме этого, они угрожают ядерной державе своими красными линиями. Насколько это нелепо?"В свою очередь комментатор Eigene M. предупреждает о грядущих темных временах для ФРГ: "Если Трамп не сможет прекратить военные действия, Германия заплатит еще больше миллиардов, чем было заявлено. Германию ждет тяжкое прозрение".Целиком читайте статью на сайте ИноСМИ

https://1prime.ru/20241114/spg-852828162.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, россия