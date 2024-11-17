Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России - 17.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241117/germaniya-852876674.html
"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России
"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не будет поставлять крылатые ракеты на Украину. Однако его вероятный преемник на посту канцлера Фридрих Мерц,... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T20:26+0300
2024-11-17T20:29+0300
политика
германия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/72/835617296_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_af6a432145ce0e184f5e354148c248cc.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не будет поставлять крылатые ракеты на Украину. Однако его вероятный преемник на посту канцлера Фридрих Мерц, придерживающийся проукраинской позиции, настроен и на поставку Украине дальнобойных ракет, и на выдачу Киеву разрешения на удары западным оружием по РФ, о чем подробно рассказывается в публикации Die Welt. Читатели издания в комментариях подняли на смех угрозы Мерца, отметив как их нелепость, ибо Россия - ядерная держава, так и опасность для Германии и Европы в целом.В частности, пользователь с ником Hans-Jürgen L. оставил сразу два комментария по теме. В первом он обратил внимание на неадекватность Мерца: "Странно, как политический карлик бросает вызов такой ядерной державе, как Россия. По всему видно, что очевидные недостатки и неопытность министерства иностранных дел скоро дойдут и до ведомства канцлера".А во втором отдал должное оптимизму: "Остается только надеяться, что здравый смысл возобладает во всех партиях и что господин Мерц никогда не станет канцлером Германии. Этот человек рискует разрушением или исчезновением Европы".С надеждой на светлое, а следовательно, и разумное будущее выступил и комментатор Schwarze Pumpe: "Остается надеяться, что АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" выразят свое доверие Шольцу и отложат смену правительства по крайней мере до тех пор, пока Трамп не обезвредит Мерца".При этом комментарий пользователя с ником Dieter H. светлыми надеждами не лучится, скорее наоборот: "Германия катится вниз по наклонной в экономическом плане, потому что стоимость энергии вышла из-под контроля из-за безумного энергетического перехода. И кроме этого, они угрожают ядерной державе своими красными линиями. Насколько это нелепо?"В свою очередь комментатор Eigene M. предупреждает о грядущих темных временах для ФРГ: "Если Трамп не сможет прекратить военные действия, Германия заплатит еще больше миллиардов, чем было заявлено. Германию ждет тяжкое прозрение".Целиком читайте статью на сайте ИноСМИ
https://1prime.ru/20241114/spg-852828162.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83561/72/835617296_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_ba79638e61af9c2e25514eac0ce77d0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, россия
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ
20:26 17.11.2024 (обновлено: 20:29 17.11.2024)
 
"Насколько это нелепо?" Немцы высмеяли угрозы в адрес России

Читатели Die Welt высмеяли угрозы в адрес РФ вероятного нового канцлера ФРГ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что не будет поставлять крылатые ракеты на Украину. Однако его вероятный преемник на посту канцлера Фридрих Мерц, придерживающийся проукраинской позиции, настроен и на поставку Украине дальнобойных ракет, и на выдачу Киеву разрешения на удары западным оружием по РФ, о чем подробно рассказывается в публикации Die Welt. Читатели издания в комментариях подняли на смех угрозы Мерца, отметив как их нелепость, ибо Россия - ядерная держава, так и опасность для Германии и Европы в целом.
В частности, пользователь с ником Hans-Jürgen L. оставил сразу два комментария по теме. В первом он обратил внимание на неадекватность Мерца: "Странно, как политический карлик бросает вызов такой ядерной державе, как Россия. По всему видно, что очевидные недостатки и неопытность министерства иностранных дел скоро дойдут и до ведомства канцлера".
А во втором отдал должное оптимизму: "Остается только надеяться, что здравый смысл возобладает во всех партиях и что господин Мерц никогда не станет канцлером Германии. Этот человек рискует разрушением или исчезновением Европы".
С надеждой на светлое, а следовательно, и разумное будущее выступил и комментатор Schwarze Pumpe: "Остается надеяться, что АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" выразят свое доверие Шольцу и отложат смену правительства по крайней мере до тех пор, пока Трамп не обезвредит Мерца".
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Эксперты оценили ущерб Германии от запрета поставок российского СПГ
14 ноября, 20:01
При этом комментарий пользователя с ником Dieter H. светлыми надеждами не лучится, скорее наоборот: "Германия катится вниз по наклонной в экономическом плане, потому что стоимость энергии вышла из-под контроля из-за безумного энергетического перехода. И кроме этого, они угрожают ядерной державе своими красными линиями. Насколько это нелепо?"
В свою очередь комментатор Eigene M. предупреждает о грядущих темных временах для ФРГ: "Если Трамп не сможет прекратить военные действия, Германия заплатит еще больше миллиардов, чем было заявлено. Германию ждет тяжкое прозрение".
Целиком читайте статью на сайте ИноСМИ
 
ПолитикаГЕРМАНИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала