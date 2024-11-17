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“Оставляют себе”. Почему в России дорожает самый народный овощ

“Оставляют себе”. Почему в России дорожает самый народный овощ - 17.11.2024, ПРАЙМ

“Оставляют себе”. Почему в России дорожает самый народный овощ

С начала года картошка подорожала на 54 процента. В чем причина роста цен на этот самый ходовой в России овощ, рассказал агентству "Прайм" доцент ИМЭБ... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T02:02+0300

2024-11-17T02:02+0300

2024-11-17T02:02+0300

экономика

картофель

эксклюзив

продукты питания

цены на продукты

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. С начала года картошка подорожала на 54 процента. В чем причина роста цен на этот самый ходовой в России овощ, рассказал агентству "Прайм" доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.“Картофель, в отличие от зерновых и масленичных культур, не имеет экспортной привлекательности. Это продукт чисто для внутреннего рынка. При этом любой урожайный год по этому виду продукции сказывается на посевных работах следующего года - отсутствие рынка сбыта сокращает площади посевов”, - объясняет эксперт.В 2023 году российские аграрии получили рекордный урожай картофеля - 8,240 миллионов тонн, а внутренняя потребность была на уровне порядка 8 миллионов тонн. Поэтому стоимость картофеля в прошедшем сезоне не росла. В этом году урожай картофеля ожидается в пределах 7 миллионов тонн, соответственно, цены на него растут.В себестоимость картофеля на прилавке входят и производственные затраты, в том числе, стоимость энергоресурсов, транспортировки, хранения, которые существенно выросли из-за инфляции, замечает Белхароев.Из-за отсутствия в крупных мегаполисах торговых мест по типу колхозных рынков частные сельхозтоваропроизводители не стремятся везти в крупные города картошку и другие популярные овощи. Основными потребителями этих овощей становятся жители сельской местности, у которых нередко есть свой урожай. Все это, по мнению, экономиста, оказывает дополнительную нагрузку на внутренний продовольственный рынок.Вместе с тем, эксперт не советует покупать картошку впрок - ее необходимо хранить по определенным правилам, если их не соблюдать, то сэкономить из-за естественной убыли не удастся. Тем более, нехватка предложения при необходимости легко покрывается импортом из дружественных стран.По словам Белхароева, картошку, морковь, свеклу можно выращивать практически на всей территории нашей страны, в том числе и в северных регионах. Плодородные земли Центральной России и юга нужно использовать под зерновые, масличные культуры и для производства фруктов. А выращивать овощи надо в районах, где зерновые не вызревают, и/или у них низкое качество.Картофель при правильном хранении, сохраняется в течение года, до нового урожая, излишки продукции по возможности необходимо экспортировать или переработать в сухой концентрат (порошок). Поэтому так важно создавать современные производственные мощности по переработке картофеля, заключил экономист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

картофель, эксклюзив, продукты питания, цены на продукты