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"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе - 17.11.2024, ПРАЙМ
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"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе
"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе
НАСА и Роскосмос разошлись во мнениях по поводу причин и уровня опасности утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Российский специалисты... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T18:14+0300
2024-11-17T18:16+0300
мкс
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. НАСА и Роскосмос разошлись во мнениях по поводу причин и уровня опасности утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Российский специалисты видят причину в "высокой циклической усталости". По мнению же НАСА, утечка связана с проблемами в давлении, механическом напряжении и др. Об этом рассказывается в публикации Newsweek.Незначительная утечка возникла несколько лет назад в переходной камере (ПрК) модуля "Звезда", соединяющей стыковочный узел с остальной частью модуля. Все эти года экипажи вполне с ней справлялись - изолировали "прохудившуюся" камеру, когда не нужен был доступ к грузовому кораблю "Прогресс", пристыкованному к порту.Однако недавно этот вопрос обострился - разногласия относительно первопричин утечки привели к спорам о серьезности проблемы. Роскосмос придерживается мнения, что работу станции можно и нужно продолжать без опасений, но в НАСА настаивают, что существует вероятность "катастрофического разрушения" ПрК, и беспокоятся "по поводу прочности конструкции". Об этом, как указывается в статье, заявил Боб Кабана, председатель консультативного комитета НАСА по МКС.Для разрешения спора комитеты НАСА и Роскосмоса договорились привлечь сторонних экспертов из научных кругов и промышленности. Но в настоящий момент никому не известно, когда разногласия могут быть улажены, а утечка остается источником трений между двумя космическими агентствами.
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мкс, роскосмос, наса
МКС, Роскосмос, НАСА
18:14 17.11.2024 (обновлено: 18:16 17.11.2024)
 
"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе

Newsweek: НАСА и Роскосмос поссорились из-за утечки воздуха на МКС

© Фото : ESA/Alexander Gerst!Вид на Землю с МКС
!Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© Фото : ESA/Alexander Gerst
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. НАСА и Роскосмос разошлись во мнениях по поводу причин и уровня опасности утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Российский специалисты видят причину в "высокой циклической усталости". По мнению же НАСА, утечка связана с проблемами в давлении, механическом напряжении и др. Об этом рассказывается в публикации Newsweek.
Незначительная утечка возникла несколько лет назад в переходной камере (ПрК) модуля "Звезда", соединяющей стыковочный узел с остальной частью модуля. Все эти года экипажи вполне с ней справлялись - изолировали "прохудившуюся" камеру, когда не нужен был доступ к грузовому кораблю "Прогресс", пристыкованному к порту.
Однако недавно этот вопрос обострился - разногласия относительно первопричин утечки привели к спорам о серьезности проблемы. Роскосмос придерживается мнения, что работу станции можно и нужно продолжать без опасений, но в НАСА настаивают, что существует вероятность "катастрофического разрушения" ПрК, и беспокоятся "по поводу прочности конструкции". Об этом, как указывается в статье, заявил Боб Кабана, председатель консультативного комитета НАСА по МКС.
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1 ноября, 12:17
Для разрешения спора комитеты НАСА и Роскосмоса договорились привлечь сторонних экспертов из научных кругов и промышленности. Но в настоящий момент никому не известно, когда разногласия могут быть улажены, а утечка остается источником трений между двумя космическими агентствами.
 
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