https://1prime.ru/20241117/kosmos-852876244.html

"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе

"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе

НАСА и Роскосмос разошлись во мнениях по поводу причин и уровня опасности утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Российский специалисты... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T18:14+0300

2024-11-17T18:14+0300

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мкс

роскосмос

наса

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. НАСА и Роскосмос разошлись во мнениях по поводу причин и уровня опасности утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Российский специалисты видят причину в "высокой циклической усталости". По мнению же НАСА, утечка связана с проблемами в давлении, механическом напряжении и др. Об этом рассказывается в публикации Newsweek.Незначительная утечка возникла несколько лет назад в переходной камере (ПрК) модуля "Звезда", соединяющей стыковочный узел с остальной частью модуля. Все эти года экипажи вполне с ней справлялись - изолировали "прохудившуюся" камеру, когда не нужен был доступ к грузовому кораблю "Прогресс", пристыкованному к порту.Однако недавно этот вопрос обострился - разногласия относительно первопричин утечки привели к спорам о серьезности проблемы. Роскосмос придерживается мнения, что работу станции можно и нужно продолжать без опасений, но в НАСА настаивают, что существует вероятность "катастрофического разрушения" ПрК, и беспокоятся "по поводу прочности конструкции". Об этом, как указывается в статье, заявил Боб Кабана, председатель консультативного комитета НАСА по МКС.Для разрешения спора комитеты НАСА и Роскосмоса договорились привлечь сторонних экспертов из научных кругов и промышленности. Но в настоящий момент никому не известно, когда разногласия могут быть улажены, а утечка остается источником трений между двумя космическими агентствами.

https://1prime.ru/20241101/sputniki-852542248.html

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мкс, роскосмос, наса