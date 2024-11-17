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КСИР заявил, что США должны выплатить Ирану $1 трлн за санкции - 17.11.2024, ПРАЙМ
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КСИР заявил, что США должны выплатить Ирану $1 трлн за санкции
КСИР заявил, что США должны выплатить Ирану $1 трлн за санкции - 17.11.2024, ПРАЙМ
КСИР заявил, что США должны выплатить Ирану $1 трлн за санкции
США должны выплатить Ирану около одного триллиона долларов за санкции, которые тормозили развитие исламской республики на протяжении 25 лет, заявил заместитель... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T05:37+0300
2024-11-17T05:37+0300
иран
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – ПРАЙМ. США должны выплатить Ирану около одного триллиона долларов за санкции, которые тормозили развитие исламской республики на протяжении 25 лет, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани. "США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться", - приводит иранское информационное агентство Etemad-e Online слова Шамхани.
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иран
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иран, сша
ИРАН, США
05:37 17.11.2024
 
КСИР заявил, что США должны выплатить Ирану $1 трлн за санкции

КСИР: США должны выплатить Ирану $1 трлн за санкции, тормозившие развитие страны

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – ПРАЙМ. США должны выплатить Ирану около одного триллиона долларов за санкции, которые тормозили развитие исламской республики на протяжении 25 лет, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани.
"США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться", - приводит иранское информационное агентство Etemad-e Online слова Шамхани.
Американский флаг, Вашингтон, США
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России
10 сентября, 17:46
 
ИРАНСША
 
 
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