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Странный кашель. Как распознать "тихую" пневмонию - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Странный кашель. Как распознать "тихую" пневмонию
Странный кашель. Как распознать "тихую" пневмонию - 17.11.2024, ПРАЙМ
Странный кашель. Как распознать "тихую" пневмонию
В последнее время стали встречаться бактериальные пневмонии без классических симптомов, но это не значит, что они не требуют лечения. Об этом агентству "Прайм"... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T03:03+0300
2024-11-17T03:03+0300
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медицина
врач
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В последнее время стали встречаться бактериальные пневмонии без классических симптомов, но это не значит, что они не требуют лечения. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-пульмонолог клиник "Атлас" Марина Кеворкова.Распознать бессимптомную пневмонию — задача, в первую очередь, врача, а не пациента, добавила она. Как правило, пневмония протекает с температурой выше 38°С, кашлем, общей слабостью. Кроме того, есть ряд лабораторных показателей.Не стоит путать пневмонию (это бактериальное заболевание легких) с другими состояниями, которые тоже часто называют так (вирусное поражение легких, например, при COVID-19 и гриппе, интерстициальная пневмония, организующаяся пневмония).Они, по словам пульмонолога, не имеют с пневмонией ничего общего и требуют "принципиально другой диагностики и лечения". Что касается бактериальной пневмонии, то иногда ее единственным симптомом может быть затяжной кашель - как сухой, так и с мокротой."Кашель как симптом, в целом, плохо поддается лечению, а при пневмонии стандартная терапия, как правило, вообще безуспешна", - замечает эксперт.Также в сочетании с кашлем может отмечаться слабость, но незначительная, пациенты могут продолжать ходить на работу, жить в привычном ритме, ощущая лишь небольшой дискомфорт."Однако в каждом случае кашля более 7 дней сразу начинать прием антибиотиков (а пневмония лечится именно антибиотиками), конечно, не стоит", - говорит врач.При подозрении на пневмонию надо обратиться к своему лечащему врачу, терапевту или пульмонологу. Специалист, сопоставив все симптомы, сможет оценить вероятность пневмонии и при необходимости назначить дополнительное обследование.
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эксклюзив, медицина, врач
Эксклюзив, медицина, врач
03:03 17.11.2024
 
Странный кашель. Как распознать "тихую" пневмонию

Пульмонолог Кеворкова: признак "тихой" пневмонии - слишком долгий кашель

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРабота поликлиники №1 в Пятигорске
Работа поликлиники №1 в Пятигорске - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В последнее время стали встречаться бактериальные пневмонии без классических симптомов, но это не значит, что они не требуют лечения. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-пульмонолог клиник "Атлас" Марина Кеворкова.
Распознать бессимптомную пневмонию — задача, в первую очередь, врача, а не пациента, добавила она. Как правило, пневмония протекает с температурой выше 38°С, кашлем, общей слабостью. Кроме того, есть ряд лабораторных показателей.
Не стоит путать пневмонию (это бактериальное заболевание легких) с другими состояниями, которые тоже часто называют так (вирусное поражение легких, например, при COVID-19 и гриппе, интерстициальная пневмония, организующаяся пневмония).
Они, по словам пульмонолога, не имеют с пневмонией ничего общего и требуют "принципиально другой диагностики и лечения". Что касается бактериальной пневмонии, то иногда ее единственным симптомом может быть затяжной кашель - как сухой, так и с мокротой.
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"Кашель как симптом, в целом, плохо поддается лечению, а при пневмонии стандартная терапия, как правило, вообще безуспешна", - замечает эксперт.
Также в сочетании с кашлем может отмечаться слабость, но незначительная, пациенты могут продолжать ходить на работу, жить в привычном ритме, ощущая лишь небольшой дискомфорт.
"Однако в каждом случае кашля более 7 дней сразу начинать прием антибиотиков (а пневмония лечится именно антибиотиками), конечно, не стоит", - говорит врач.
При подозрении на пневмонию надо обратиться к своему лечащему врачу, терапевту или пульмонологу. Специалист, сопоставив все симптомы, сможет оценить вероятность пневмонии и при необходимости назначить дополнительное обследование.
 
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