https://1prime.ru/20241117/odezhda-852871559.html

Россия вдвое уменьшила импорт одежды из Турции

Россия вдвое уменьшила импорт одежды из Турции - 17.11.2024, ПРАЙМ

Россия вдвое уменьшила импорт одежды из Турции

Россия по итогам девяти месяцев этого года уменьшила импорт одежды из Турции почти вдвое - до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T09:11+0300

2024-11-17T09:11+0300

2024-11-17T09:11+0300

россия

турция

одежда

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев этого года уменьшила импорт одежды из Турции почти вдвое - до 253 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкого статведомства. Сильнее всего в денежном выражении упали закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Так, поставки вязаной верхней одежды для мужчин за три квартала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизились в 12 раз - до 231 тысячи долларов, а женской уменьшились в пять раз - до 147,7 тысячи долларов. Импорт трикотажных изделий просел в восемь раз - до 7,6 тысячи долларов. Сократился импорт и других позиций, например вязаных перчаток и рукавиц, он упал в четыре раза - до 4,8 тысячи долларов. Россия занимает 12-е место среди крупнейших покупателей одежды у Турции, на страну приходится 2% турецкого экспорта. Сопоставимые с Россией объемы у таких стран, как Казахстан, Дания и Саудовская Аравия. А лидерами по импорту турецкой одежды являются Германия (16%), Нидерланды (12,3%) и Испания (11%).

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россия, турция, одежда