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Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным

Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ

Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст"... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T22:19+0300

2024-11-17T22:19+0300

2024-11-17T22:23+0300

политика

эммануэль макрон

переговоры

владимир путин

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст". Слова главы Пятой республики передает Agence France-Presse."Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", - сообщило AFP.Вместе с тем французский лидер, как передает агентство, заявил, что, на его взгляд, "Путин не готов к переговорам с Киевом".В пятницу Москва и Берлин сообщили о состоявшемся по инициативе немецкой стороны телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20241116/makron-852862539.html

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эммануэль макрон, переговоры, владимир путин