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Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным
Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ
Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст"... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T22:19+0300
2024-11-17T22:19+0300
2024-11-17T22:23+0300
политика
эммануэль макрон
переговоры
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст". Слова главы Пятой республики передает Agence France-Presse."Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", - сообщило AFP.Вместе с тем французский лидер, как передает агентство, заявил, что, на его взгляд, "Путин не готов к переговорам с Киевом".В пятницу Москва и Берлин сообщили о состоявшемся по инициативе немецкой стороны телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным.
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эммануэль макрон, переговоры, владимир путин
Политика, Эммануэль Макрон, переговоры, Владимир Путин
Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным
AFP: Макрон допустил переговоры с Путиным, "когда позволит контекст"
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст". Слова главы Пятой республики передает Agence France-Presse.
"Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", - сообщило AFP.
Вместе с тем французский лидер, как передает агентство, заявил, что, на его взгляд, "Путин не готов к переговорам с Киевом".
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
В пятницу Москва и Берлин сообщили о состоявшемся по инициативе немецкой стороны телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным.