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Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным
Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным - 17.11.2024, ПРАЙМ
Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст"... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T22:19+0300
2024-11-17T22:23+0300
политика
эммануэль макрон
переговоры
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст". Слова главы Пятой республики передает Agence France-Presse."Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", - сообщило AFP.Вместе с тем французский лидер, как передает агентство, заявил, что, на его взгляд, "Путин не готов к переговорам с Киевом".В пятницу Москва и Берлин сообщили о состоявшемся по инициативе немецкой стороны телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным.
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эммануэль макрон, переговоры, владимир путин
Политика, Эммануэль Макрон, переговоры, Владимир Путин
22:19 17.11.2024 (обновлено: 22:23 17.11.2024)
 
Макрон заявил о возможности переговоров с Путиным

AFP: Макрон допустил переговоры с Путиным, "когда позволит контекст"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил допустил возможность переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, "когда позволит контекст". Слова главы Пятой республики передает Agence France-Presse.
"Президент Франции сообщил, что не исключает переговоров с Путиным, когда позволит контекст", - сообщило AFP.
Вместе с тем французский лидер, как передает агентство, заявил, что, на его взгляд, "Путин не готов к переговорам с Киевом".
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
Вчера, 08:44
В пятницу Москва и Берлин сообщили о состоявшемся по инициативе немецкой стороны телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным.
 
ПолитикаЭммануэль МакронпереговорыВладимир Путин
 
 
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