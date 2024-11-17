https://1prime.ru/20241117/peskov-852873609.html

Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца

Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца - 17.11.2024, ПРАЙМ

Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца

Состоявшийся впервые за два года разговор российского президента Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T11:48+0300

2024-11-17T11:48+0300

2024-11-17T11:48+0300

россия

германия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Состоявшийся впервые за два года разговор российского президента Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя тональность телефонного разговора Путина и Шольца. Ранее в пятницу Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого канцлер призвал своего российского коллегу как можно скорее завершить украинский конфликт.

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россия, германия, украина, дмитрий песков