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Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца
Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца - 17.11.2024, ПРАЙМ
Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца
Состоявшийся впервые за два года разговор российского президента Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T11:48+0300
2024-11-17T11:48+0300
2024-11-17T11:48+0300
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германия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Состоявшийся впервые за два года разговор российского президента Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя тональность телефонного разговора Путина и Шольца. Ранее в пятницу Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого канцлер призвал своего российского коллегу как можно скорее завершить украинский конфликт.
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россия, германия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков назвал откровенным разговор Путина и Шольца
Песков: разговор Путина и Шольца был деловой, детальный и весьма откровенный
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Состоявшийся впервые за два года разговор российского президента Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца был деловым, детальным и весьма откровенным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому как излагалась позиция сторон взаимно", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя тональность телефонного разговора Путина и Шольца.
Ранее в пятницу Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого канцлер призвал своего российского коллегу как можно скорее завершить украинский конфликт.
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