https://1prime.ru/20241117/peskov-852874591.html

"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа

"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа

Распространенная в СМИ информация о якобы разговоре российского президента Владимира Путина и лидера президентских выборов в США Дональда Трампа является... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T13:11+0300

2024-11-17T13:11+0300

2024-11-17T13:11+0300

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Распространенная в СМИ информация о якобы разговоре российского президента Владимира Путина и лидера президентских выборов в США Дональда Трампа является газетной уткой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники написало, что новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным."Вы знаете, это загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор. И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что пока неизвестно о предстоящих контактах лидеров двух государств, но при необходимости они могут быть оперативно организованы.Песков резюмировал, что российская стороны посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором Трампа и Путина, но пока предположить его вероятную дату невозможно.

https://1prime.ru/20241116/tramp-852866992.html

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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков