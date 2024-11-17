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"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа - 17.11.2024, ПРАЙМ
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"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа
"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа
Распространенная в СМИ информация о якобы разговоре российского президента Владимира Путина и лидера президентских выборов в США Дональда Трампа является... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T13:11+0300
2024-11-17T13:11+0300
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Распространенная в СМИ информация о якобы разговоре российского президента Владимира Путина и лидера президентских выборов в США Дональда Трампа является газетной уткой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники написало, что новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным."Вы знаете, это загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор. И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что пока неизвестно о предстоящих контактах лидеров двух государств, но при необходимости они могут быть оперативно организованы.Песков резюмировал, что российская стороны посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором Трампа и Путина, но пока предположить его вероятную дату невозможно.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:11 17.11.2024
 
"Газетная утка". В Кремле оценили данные о якобы разговоре Путина и Трампа

Песков: данные о якобы разговоре Путина и Трампа являются газетной уткой

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк#Путин и Трамп
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Распространенная в СМИ информация о якобы разговоре российского президента Владимира Путина и лидера президентских выборов в США Дональда Трампа является газетной уткой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники написало, что новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп 7 ноября якобы провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Вы знаете, это загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор. И что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны. Какие цели преследовал тот, кто подтвердил? Или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию? Трудно сказать. Но факт остается фактом. Это является ничем более, чем газетной уткой", - сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что пока неизвестно о предстоящих контактах лидеров двух государств, но при необходимости они могут быть оперативно организованы.
Песков резюмировал, что российская стороны посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором Трампа и Путина, но пока предположить его вероятную дату невозможно.
 
РОССИЯСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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