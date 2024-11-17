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Глава Пентагона заявил о готовности поставить Австралии подлодки - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Глава Пентагона заявил о готовности поставить Австралии подлодки
Глава Пентагона заявил о готовности поставить Австралии подлодки - 17.11.2024, ПРАЙМ
Глава Пентагона заявил о готовности поставить Австралии подлодки
Глава Пентагон Ллойд Остин в воскресенье заявил, что США смогут поставить Австралии атомные подводные лодки типа "Вирджиния" несмотря на сообщения о кризисе... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T07:02+0300
2024-11-17T07:02+0300
вооружения
сша
австралия
подводные лодки
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава Пентагон Ллойд Остин в воскресенье заявил, что США смогут поставить Австралии атомные подводные лодки типа "Вирджиния" несмотря на сообщения о кризисе реализации программ строительства. "Я уверен, что мы сможем предоставить те возможности, которые мы намеревались поставить. Мы осознаем, что в промышленной базе есть проблемы, и мы делаем шаги для решения этих проблем. Мы инвестируем больше, чтобы мы могли ускорить производство для достижения наших целей в будущем", - заявил Остин на пресс-конференции после встречи с министрами обороны Австралии и Японии в австралийском городе Дарвин. Ранее США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подводных лодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки рабочих специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей. В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, Военно-морские силы США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 миллиардов долларов больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния". Также были выявлены проблемы цепочек поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем - вводящая в заблуждение", следует из опубликованного документа. В октябре газета Washington Post сообщила что флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз существующей геополитической реальности. Колумнист издания Джордж Уилл писал, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считает, что для сегодняшних задач и возможных событий необходимо 66 субмарин такого класса.
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сша, австралия, подводные лодки
Вооружения, США, АВСТРАЛИЯ, подводные лодки
07:02 17.11.2024
 
Глава Пентагона заявил о готовности поставить Австралии подлодки

Глава Пентагона утверждает, что США смогут поставить подводные лодки Австралии

CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Глава Пентагон Ллойд Остин в воскресенье заявил, что США смогут поставить Австралии атомные подводные лодки типа "Вирджиния" несмотря на сообщения о кризисе реализации программ строительства.
"Я уверен, что мы сможем предоставить те возможности, которые мы намеревались поставить. Мы осознаем, что в промышленной базе есть проблемы, и мы делаем шаги для решения этих проблем. Мы инвестируем больше, чтобы мы могли ускорить производство для достижения наших целей в будущем", - заявил Остин на пресс-конференции после встречи с министрами обороны Австралии и Японии в австралийском городе Дарвин.
Ранее США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подводных лодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки рабочих специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей. В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, Военно-морские силы США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 миллиардов долларов больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния".
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Также были выявлены проблемы цепочек поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем - вводящая в заблуждение", следует из опубликованного документа.
В октябре газета Washington Post сообщила что флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз существующей геополитической реальности. Колумнист издания Джордж Уилл писал, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считает, что для сегодняшних задач и возможных событий необходимо 66 субмарин такого класса.
 
ВооруженияСШААВСТРАЛИЯподводные лодки
 
 
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