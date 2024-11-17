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Урожай в закромах, а цены вверх: что случилось осенью-2024

Урожай в закромах, а цены вверх: что случилось осенью-2024 - 17.11.2024, ПРАЙМ

Урожай в закромах, а цены вверх: что случилось осенью-2024

Обычно осенью продукты первой необходимости становились дешевле, так как в магазины поступал новый урожай. Однако осень 2024 года преподнесла россиянам немало... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T04:04+0300

2024-11-17T04:04+0300

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статья

цены на продукты

цены на продовольствие

цены на продукты в россии

подорожание

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ, Олег Обухов. Обычно осенью продукты первой необходимости становились дешевле, так как в магазины поступал новый урожай. Однако осень 2024 года преподнесла россиянам немало ценовых "нежданчиков". Вроде бы урожай собран в целом неплохой, однако стоимость продуктовой корзины растет с каждым днем. Если и случается снижение цен, то это воспринимается как аттракцион неслыханной щедрости. Почему так случилось и чего ждать дальше?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКартофель, молоко, далее по спискуВ России, как и в других странах мира, сложились, мягко говоря, далеко не лучшие экономические условия к концу 2024 года. Ситуацию лично на себе уже успели прочувствовать россияне. От походов в маркеты – чаще расстройства, чем удовлетворение: не удается уложиться в определенную сумму, покупая привычный набор продуктов.Взять, к примеру, картофель. Его стоимость, по подсчетам Росстата, с начала года выросла на 54,7 процента. И цены на овощ не хотят снижаться, несмотря на собранный урожай. А ведь это один из самых ходовых продуктов. Представители сельскохозяйственной отрасли называют целый ряд причин сложившейся ситуации. В их числе сокращение посевных площадей, снижение урожайности, дефицит рабочей силы и увеличение затрат на производство, а также уход с рынка маленьких хозяйств.В результате правительству приходится брать ситуацию под контроль. В частности, вице-премьер России Дмитрий Патрушев обратился к Минэкономразвития и Минсельхозу с призывом подумать об импорте картофеля из дружественных стран. Таким образом, власти намерены удовлетворить спрос на продукт и обуздать дальнейший рост цен.Далее по списку – молоко. Собственно, оно, как и все другие продукты, набирало в стоимости в течении года по чуть-чуть. Тем не менее, относительное спокойствие взбудоражило сообщение о том, что "Вимм-Билль-Данн" поднимает отпускные цены на питьевое молоко с 1 ноября на 3,4 процента. В качестве оправдания своих действий компания назвала рост затрат на производство.В перечне быстрорастущих в цене оказались также любимые россиянами масла. Сначала – сливочное, которое с 1 января – подорожало почти на треть (+ 28,36 процента). Будет ли оно дешеветь – уверенности мало. Одно то, что на полках магазинов пачка этого продукта как минимум ополовинилась, подсказывает – чуда ждать не стоит.Вдогонку к сливочному стала расти цена и растительного масла. Начиная с сентября, его стоимость выросла на четверть (+ 25 процентов). Правда, в случае с ним ситуация может измениться к лучшему. Российские производители, желая выручить за него больше, переключились на мировые рынки. Как пишет "Коммерсантъ", экспортная стоимость российского подсолнечного масла при поставке из Новороссийска за год выросла более чем на 40 процентов. Ситуацию может выправить повышение экспортной пошлины с ноября 2024 года.Ну и – мандарины, куда же без них, тем более в преддверии Нового года. Сообщения о том, что этот фрукт подорожает, также стали атаковать россиян. В числе основных причин СМИ называли якобы заметное сокращение урожая в Турции, откуда в Россию идут значительные объемы. Правда позже появилось опровержение, мол, урожай мандаринов в Турции в 2024 году хороший. И, по словам главы Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттина Учака, никаких проблем с экспортом в Россию нет. Тем не менее, "продукт настроения" в Москве уже подрос в цене на 25 процентов.Верхушка айсбергаФакторов, которые влияют на формирование стоимости услуг, товаров и продуктов, множество. В числе тех, которые уже были озвучены выше, есть также и независящие от производителей. То, что мы видим на ценниках, это лишь верхушка айсберга. Ценообразование куда сложнее, рассказывает частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров."Во-первых, с 12,5 до 13,4 процентов в октябре выросли инфляционные ожидания, что давит на рубль и разгоняет инфляцию. Во-вторых, выросла ключевая ставка и обслуживание кредитов стало дороже. Это касается и торговых сетей, и оптовиков. Часть расходов по обязательствам перед банками бизнес перекладывает на клиентов, контрагентов и розничных покупателей. В-третьих, по данным Росстата, стоимость автомобильного топлива с начала 2024 года выросла в среднем на 8,6 процентов (быстрее официальной инфляции). Розничные цены поднимаются вслед за оптовыми, которые могут колебаться в течение месяца более чем на 10 процентов. А стоимость бензина в торговле – один из ключевых факторов ценообразования", – напоминает специалист.Отмечается общее удорожание ресурсов, не только автомобильного топлива. Стали дороже газ и электричество. Производители перекладывают на потребителей возросшие затраты и издержки, в том числе, на оплату труда. В результате - повсеместное повышение цен в различных сегментах рынка. В целом, пищевую отрасль всего мира лихорадит уже несколько лет, отмечает доцент департамента стратегического и международного менеджмента высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Игорь Строганов."И просвета здесь не видно. Например, в прошлом году у нас подорожали яйца, и это казалось катастрофой. При этом, в тот же самый период в США без СВО и санкций ровно так же выросла цена на яйца, что очень хорошо видно по народному творчеству в сети. Просто мы этого не знаем, так как наши СМИ сильно сосредоточены на внутренних проблемах. Сейчас там ровно так же растет стоимость молока и сливочного масла", – констатирует эксперт.В ситуации с молоком и сливочным маслом немалую роль играет цена оборудования. Казалось бы, есть простые, отработанные столетиями механизмы, но пищевая промышленность очень сильно зависит от технологий и качественного оборудования, которое производят, увы, не в России, продолжает Строганов."Кроме того, достаточно много молока уходит за границу, Россия сейчас бьет рекорды по поставке мороженого в Китай, а значит меньше молока остается производителям внутри страны (экспорт-то намного выгоднее). Необходимое молоко мы закупаем за рубежом, а это опять же траты. Есть и совсем внешний фактор, роль которого нельзя недооценивать – то самое пальмовое масло. Его поставки резко сократились, а цена выросла из-за неурожая".Нагрузка на бизнес сохраняетсяСовокупность этих и многих других факторов, с которыми сталкивается экономика страны, провоцирует ощутимый рост цен. Результат их воздействия и ощущает на себе в полной мере конечный потребитель, сталкиваясь с удорожанием жизни, отмечает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев."И если в случае с продуктами мы сейчас ожидаемо увидим государственный контроль и регулирование, то остальной бизнес продолжит испытывать нагрузку. К слову, Центральный банк напрямую влияет на кредитование как юридических, так и физических лиц. Компании привлекают денежные средства через банки, используя их для оборотного капитала и развития бизнеса. Однако вместо льгот или субсидий банки предоставляют средства под высокие проценты. В текущих условиях ставка по кредитам для бизнеса составляет, как минимум, 25 процентов, а порой и доходит до 30 процентов", – уточняет экономист.Это реалии рынка, которые диктует текущая экономическая ситуация. Хорошо, что у государства есть возможности и ресурсы достаточно оперативно корректировать цены на продукты первой необходимости. Тем не менее, нужно готовиться к дальнейшему росту цен на основные товары и усложнению импорта, рекомендует Строганов. И вряд ли, по его словам, может спасти огород. Те же помидоры и огурчики для обычного человека, огородника или даже фермера, всегда будут стоить дороже, чем для крупного аграрного предприятия: гораздо дешевле покупать овощи в магазине, чем выращивать их самому. Да, это противоречит обычному стереотипу, но сейчас экономика работает именно так. Из практических советов – внимательно посмотреть на свой рацион, убрать оттуда лишнее, посчитать за несколько месяцев, на что тратится денег больше всего, поискать продукты, которые будут стоить дешевле, или, при тех же затратах, лучше отвечать здоровью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

цены на продукты, цены на продовольствие, цены на продукты в россии, подорожание