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Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину - 17.11.2024, ПРАЙМ
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Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину
Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину - 17.11.2024, ПРАЙМ
Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину
Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T16:22+0300
2024-11-17T16:22+0300
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. "По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа", - заявил Шольц журналистам, общение с прессой транслировал немецкий телеканал Welt. 15 ноября впервые за два года состоялся телефонный разговор между Шольцем и Путиным. Инициатором переговоров выступила немецкая сторона.Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864043.html
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
16:22 17.11.2024
 
Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал причину, по которой он решил поговорить с Путиным

© POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
"По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа", - заявил Шольц журналистам, общение с прессой транслировал немецкий телеканал Welt.
15 ноября впервые за два года состоялся телефонный разговор между Шольцем и Путиным. Инициатором переговоров выступила немецкая сторона.
Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
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