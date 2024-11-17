https://1prime.ru/20241117/putin-852875881.html

Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину

Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину - 17.11.2024, ПРАЙМ

Шольц назвал причину, по которой он решил позвонить Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T16:22+0300

2024-11-17T16:22+0300

2024-11-17T16:22+0300

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл причину, по которой решил поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. "По моему мнению, не было бы хорошей идеей, если бы в ближайшее время состоялись переговоры между американским президентом и российским президентом, а глава правительства важной европейской страны сам бы не стал также проводить переговоры. Вероятно, в Германии есть те, кто считает, что это хорошая идея, но я не из их числа", - заявил Шольц журналистам, общение с прессой транслировал немецкий телеканал Welt. 15 ноября впервые за два года состоялся телефонный разговор между Шольцем и Путиным. Инициатором переговоров выступила немецкая сторона.Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.

https://1prime.ru/20241116/ukraina-852864043.html

германия

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц