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Трамп определился с кандидатурой на пост министра по энергетике

Трамп определился с кандидатурой на пост министра по энергетике - 17.11.2024, ПРАЙМ

Трамп определился с кандидатурой на пост министра по энергетике

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, который также станет членом... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T05:33+0300

2024-11-17T05:33+0300

2024-11-17T05:33+0300

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что выдвигает на пост министра по энергетике Криса Райта, который также станет членом нового национального совета по энергетике. "Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике", - говорится в заявлении Трампа. Трамп отметил, что Райт имеет опыт работы с миллиардером Дугом Бергамом, который тоже войдет в новый совет США по энергетике, а также был номинирован на позицию министра внутренних дел США. "Эта команда будет способствовать энергетическому доминированию США, что приведет к снижению инфляции, победе в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта с Китаем (и другими странами) и расширению дипломатического влияния Америки для прекращения войн по всему миру", - добавил он. Райт окончил престижный Массачусетский технологический институт (MIT). Большую часть жизни проработал в индустриях сланцевой нефти и газа, сейчас возглавляет компанию по технологическим решениям в энергетике Liberty Energy. СМИ отмечают, что он якобы отрицает существование климатического кризиса и не считает, что мир находится в стадии энергетического перехода к новым источникам энергии. Новый национальный совет по энергетике будет контролировать в госучреждениях работу по увеличению добычи всех источников энергии, в частности традиционных, так как за них выступает выигравший выборы президент. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://1prime.ru/20241116/tramp-852866992.html

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сша, дональд трамп